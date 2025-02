Cultura, gastronomía y tradición se unen en Bragança con el Festival del Botillo y el Carnaval de los Caretos

Zamora, Salamanca y Portugal comparten algo más que una frontera. La cultura, las tradiciones y la gastronomía de La Raya hacen que vecinos de distintos puntos tengan marcadas en el calendario fechas muy importantes.

Este es el caso del Festival del Butelo y de las Casulas y el Carnaval de los Caretos que tiene lugar en Bragança. Un evento que cada año reúne a vecinos de ambos lados de la frontera donde miles de visitantes acuden a la ciudad y disfrutan de las tradiciones más arraigadas de Bragança.

Este Festival convertirá a la ciudad portuguesa en un destino imprescindible para los amantes de la gastronomía de excelencia, de las tradiciones únicas y de iniciativas de alta calidad.

Menú degustación del Festival del Botillo y de las Casulas

Con ello, el Festival del Butelo y de las Casulas se celebrará entre el 28 de febrero y el 5 de marzo y reunirá a 50 expositores que mostrarán productos autóctonos como embutidos, vino, aceite, miel, repostería, pan y productos artesanales.

Además, habrá demostraciones y degustaciones gastronómicas con reconocidos chefs como Marco Gomes, Hélio Loureiro y Justa Nobre, todo ello con productos locales de la zona portuguesa de Trás-os-Montes.

Durante el festival se celebrará de forma simultánea las exposiciones 'Máscaras Portuguesas' con la colección de Andre Gago y 'Diálogos con Arte "Careto: ser o interpretar"'. Además, habrá una zona de restauración abierta de 12 a 23 horas.

Asimismo, Bragança celebrará del 28 de febrero al 9 de marzo la Semana Gastronómica, en la cual 23 restaurantes de la ciudad ofrecerán en sus menús platos con butelo y casulas.

Mientras que el Carnaval de los Caretos será en día 1 de marzo cuando la ciudad se llenará de colores, alegría y sonidos estridentes. Un evento que reunirá a cientos de máscaras de Portugal y España y que recorrerán las calles de Bragança en un desfile que finalizará con la simbólica Quema del Diablo.

Un espectáculo magnífico que tiene lugar al caer la noche y que atrae a vecinos y curiosos para apreciar la magnitud de uno de los eventos más llamativos de la ciudad portuguesa.

El Carnaval de los Caretos acabará el día 5 de marzo, con la salida del Diablo, Muerte y Censura. Una tradición secular de diversión, donde estas figuras míticas recorren las zonas más antiguas de Bragança.

El objetivo de esta tradición es perseguir a las jóvenes solteras, castigándolas con cinturones como una forma de llamar la atención sobre la penitencia en el primer día de Cuaresma.

Para seguir con la tradición, las jóvenes se esconden en sus casas donde el Diablo intenta encontrar formas alternativas para entrar.

Este evento tan destacado para la ciudad, se ha presentado este miércoles en la Fundación Rei Afonso Henriquez de Zamora, donde la Cámara Municipal de Bragança ha agasajado a periodistas y personalidades de la sociedad zamorana, con productos tradicionales de la zona de Trás os Montes.

Allí, la vicepresidenta de la Cámara Municipal de Bragança, Fernanda María Fernández Morais, ha anunciado que han presentado la candidatura de la ciudad a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en el ámbito de la Gastronomía, basado en la creatividad, innovación y sostenibilidad.

El objetivo de esta candidatura es promover y valorar la gastronomía local, así como los recursos endógenos, la cultura y las tradiciones.

PROGRAMA

28.FEVEREIRO (sexta-feira)

17h00, Abertura | Praça Camões

17h30, Inauguração da Exposição “Máscaras Portuguesas – Coleção de André Gago” | Centro Cultural Adriano Moreira

18h30, Inauguração oficial do Festival

Desfile de máscaras por las calles de Braganza en la Mascararte 2023 L. Falcao

1.MARÇO (sábado)

10h00, Abertura | Praça Camões

11h00, Diálogos com Arte “Careto: ser ou interpretar” | Praça Camões

15h00, Demonstração e degustação gastronómica pelo Chef Marco Gomes (Restaurante Oficina) | Praça Camões

17h00, Carnaval dos Caretos, com desfile pelas ruas da zona histórica de Bragança de grupos de Caretos de Portugal e Espanha, agrupamentos de escolas e instituições do concelho

18h00, Queima do Diabo | Largo do Castelo de Bragança

2.MARÇO (domingo)

08h30: Rota do Butelo e da Casula em BTT, com início na Praça do Município

10h00, Abertura | Praça Camões

10h00, Visita Guiada à Cidadela de Bragança, com concentração na Domus Municipalis

11h00, D´Gustar TTM - Provas com produtos das Terras de Trás-os-Montes |Praça Camões

15h30, Demonstração e degustação gastronómica pelo Chef Hélio Loureiro | Praça Camões

3.MARÇO (lunes)

09h30, Conferência Pão Bragançano “Deixar o Pão Falar” |Auditório Paulo Quintela

10h00, Abertura | Praça Camões

15h30, Demonstração e degustação gastronómica pela Chef Justa Nobre | Praça Camões

4.MARÇO (martes)

10h00, Abertura | Praça Camões

11h00: “Um conto para saborear” | Praça Camões

15h30, D´Gustar TTM - Provas com produtos das Terras de Trás-os-Montes | Praça Camões

5.MARÇO (miércoles)

15h00, Morte, Diabo e Censura| Início na zona Polis e término às 18h no Castelo de Bragança