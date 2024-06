El presidente de la Diputación de Zamora se enfada con la CHD por "abandonar a su suerte" a los agricultores

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha despachado a gusto con la Confederación Hidrográfica del Duero, con la cual ya fue muy crítica en su discurso del Día de la Provincia del pasado fin de semana. Cuestionado sobre las posibles reacciones que sus palabras en Fuentelapeña podían haber provocado en la CHD, Faúndez no ha ocultado en absoluto su enfado con la entidad hidrográfica por diversas situaciones que afectan a la provincia en Zamora.

Faúndez ha acusado a la CHD de "falta de sensibilidad" con todos los temas que afectan a la provincia y se ha ratificado "punto por punto" de todo aquello que pronunció en el Día de la Provincia. El presidente de la Diputación de Zamora ha explicado que recientemente se había reunido con la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, por la problemáticas que afectan a 39 agricultores de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de Tierra del Vino y a 65 regantes de la vega de los ríos Órbigo y Eria.

En el caso de la primera, Faúndez ha apuntado que "parece que nuestras reclamaciones han funcionado". Pero en el caso de los Valles de Benavente, el presidente de la Institución Provincial se ha mostrado muy enfadado porque la respuesta de la CHD ha sido que "utilicen las aguas a las que ya tienen derecho y que se busquen la vida con el agua que hay, como si se fuera a producir el milagro de los panes y los peces".

Faúndez afea que la CHD "no escuche ni razone" con aquellos que con tanto esfuerzo intentan desarrollar su proyecto de vida en el mundo rural. "Luego hablamos de que queremos protegerlos y mantenerlos en el territorio, pero no se les dan soluciones", añadió. El presidente de la Diputación Provincial recordó que "las Administraciones públicas estamos para resolver problemas, no para darlos".

Y es que esta falta de agua afecta a más de sesenta familias de Vecilla de la Polvorosa, Morales del Rey, Fresno de la Polvorosa, Coomonte de la Vega, Santa María de la Vega y Maire de Castroponce, a los cuales no les alcanza el cauce actual para cuidar correctamente de sus cultivos.

El presidente de la Diputación también criticó a la CHD por recurrir constantemente a las sanciones, en lugar intenar dialogar y buscar soluciones, que ayunden a los ciudadanos, especialmente a aquellos que viven en entornos rurales y dependen de la agricultura y la ganadería para subsistir.

Finalmente, Faúndez ha vuelto a pedir a la CHD que cambie de postura y que, desde ese momento, "me tendrán de su lado". Porque, aún con todo, el presidente de la Diputación Provincial desea que la entidad hidrográfica adopte otra actitud para responder también a otras peticiones como la limpieza de cauces que "muchos pueblos" de la provincia reclaman sin obtener respuesta alguna.