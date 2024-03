La consejera de Movilidad de Castilla y León denuncia los "agravios" de Óscar Puente a la Comunidad

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha enumerado la larga lista de "agravios" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente acumula con Castilla y León en sus cuatro meses como miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

María González Corral ha explica que se ha dirigido tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como a Renfe y Adif en petición de "los numerosos temas que tenemos que tratar en Castilla y León, pero la consejera asegura haber obtenido "la callada cuando no los insultos por respuesta". González Corral lamenta la "excelente oportunidad" que Puente tiene para apostar por las infraestructuras en Castilla y León, pero que "no ha obtenido ni una sola contestación".

Entre los "agravios" que ha destacado la consejera de Movilidad está la inacción en hacer realidad la Ruta de la Plata, "que no vemos que sea una realidad en provincias como Zamora". También ha mencionado el estudio del tren Madrid-Burgos directo, "del que han encargado un estudio pero a la vez desechan", ha recordado; o la modificación de los trayectos de los trenes Avril, "porque no llegan a Asturias y a Galicia, pero que parece ser que para llegar a Asturias y a Galicia ahora no se pasa por Castilla y León", ha criticado.

María González Corral tampoco se ha olvidado de las recientes modificaciones en horarios y frecuencias de los trenes "sin diálogo ni ningún aviso previo a la Junta de Castilla y León, que tiene esa apuesta decidida por el transporte ferroviario a través de ese convenio firmado por Renfe". Se refería la consejera de Movilidad a las obras en la estación de Chamartín (Madrid), que reducirán drásticamente el número de horarios y frecuencias de los AVE y Alvia entre la capital española y Castilla y León.

Sobre esto, la consejera ha indicado que la Junta ha escrito una nueva carta al presidente de Renfe, Raül Blanco, para solicitarle que avise "con más tiempo" a los ciudadanos cuando se produzcan estas modificaciones en los trenes. También reclama la consejera que así se comunique igualmente a la Junta "a través de la mesa de trabajo que tenemos fruto del convenio que hemos firmado con Renfe para bonificar a los viajeros recurrentes".

"Queremos es que haya una coordinación en esa mesa de trabajo con Renfe y que los ciudadanos cuenten con tiempo, disponibilidad horaria y plazas suficientes para poderse desplazar a otras ciudades para trabajar y estudiar. Y que no se les avise con tan poco tiempo de antelación y más si puede suponer algún perjuicio para llegar al centro del trabajo", remarcaba.

Finalmente, María González Corral reclama al ministerio de Puente más información sobre esa nueva Ley de Movilidad, "que se va a someter a debate en los próximos meses y parece plantear que va a haber supresión de paradas". La consejera concluye que en los cuatro meses de Óscar Puente como ministro de Transportes "a Castilla y León se le ignora y, desde luego, a esta Consejería no se le responde".

La consejera de Movilidad y Transformación Digital prefiere responder "con argumentos" a los "insultos" que el titular de Transportes vertió contra María González Corral hace un mes, cuando refirió a ella como "sinvergüenza" a través de sus redes sociales por el supuesto "abandono" de la Junta de Castilla y León a la estación de autobuses de Valladolid.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital ha realizado estas declaraciones en Zamora durante la presentación de la obra para construcción de un nuevo puente que salve el río Valderaduey en la carretera ZA-512, que une la localidad zamorana de Villalpando con la provincia de León.