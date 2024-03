El entrenador del Zamora CF se pronuncia sobre el escándalo de Víctor de Aldama: "No vemos el horizonte"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, mantuvo ayer, 20 de marzo, una charla-coloquio con los usuarios de Proyecto Hombre, de Cáritas Diocesana de Zamora. En este contexto, los asistentes le preguntaron por la situación actual que vive la plantilla tras el caso de corrupción por el que fue detenido el presidente del club, Víctor de Aldama.

Movilla ha reconocido que el Zamora CF vive un momento de "incertidumbre y no sabemos cómo se va a solucionar, no vemos el horizonte, pero tengo un vestuario maduro y responsable, esta situación no depende de nosotros, con lo cual no podemos dejarnos caer. Para Movilla su tarea es "entrenar duro" y una vez eso se hace "bien", da más opciones de ganar. "En las situaciones de adversidad siempre hay una oportunidad", ha remarcado.

Movilla también contó, a los participantes de Proyecto Hombre, que él también ha pasado "momentos difíciles a nivel profesional y personal y cómo logró salir de ellos. Movilla defendía que no acudía a este encuentro para "daros ningún consejo", a sabiendas de que "cada uno de vosotros tiene sus problemas y dificultades, pero sí os voy a contar lo que me ayudó a mí", aseguraba.

El entrenador del Zamora CF relató cómo pudo salir de su momento más oscuro, durante unas prácticas de coaching, y explicó que lo consiguió ayudando a los demás y viendo que "se sentían mejor cuando les ayudaba". Así Movilla comenzo a salir de su propio proceso depresivo. "Me sentía útil y valioso, ese fue mi primer paso para saber que había dejado esa fase atrás. Es mi verdad, de los peores momentos de mi vida he salido ayudando a los demás", ha explicado.

Movilla interactuó con los presentes, recibiendo con "respeto y afecto" cada una de las dudas de los residentes de Proyecto Hombre, interesados con más detalle su proceso de superación y sobre su vida profesional como por ejemplo cómo mantener el vestuario rojiblanco unido. "Me gustan los jugadores, analizar rivales, aspecto al que dedico muchas horas, pero lo disfruto mucho", ha apuntado.

Movilla también abordó el tema de las virtudes y defectos en el ámbito profesional. "Todos tenemos luz y oscuridad, fortalezas y debilidades, pero la clave es que los jugadores entren por la puerta y conectemos con su luz, mi misión es sacar lo mejor de cada uno de ellos". "Una vez que te aceptas como un ser imperfecto, con tus carencias te aprecias mucho más".

Los participantes expresaron su agradecimiento por la visita y por la sinceridad y cercanía demostrada por el entrenador del Zamora Club de Fútbol.

La tercera jornada, programada para el 2 de abril, estará a cargo del entrenador del Club Deportivo Zamarat, Ricardo Vasconcellos, y una jugadora de la plantilla.