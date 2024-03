Zamora, una provincia con presente y futuro

Zamora es una provincia con presente y con un futuro prometedor. Esta ha sido la principal conclusión del Foro 'Zamora: innovación y crecimiento empresarial', organizado en la tarde de este miércoles por EL ESPAÑOL de Castilla y León en la Casa de Zamora en Madrid, que ha mostrado las múltiples potencialidades de una tierra innovadora y rica en recursos naturales y humanos. Un Foro que ha contado con invitados de primer orden, expertos en distintos ámbitos que, de forma conjunta, han dibujado un panorama esperanzador para una provincia muchas veces olvidada.

Un Foro en el que ha tenido una gran presencia el sector turístico, fundamental en la provincia zamorana, tanto en su vertiente agroalimentaria −con las importantes ferias de Meliza y Fromago, que apostarán por la internacionalización en sus ediciones de este 2024− como en cuanto al turismo de experiencias, con el primer barco eólico-solar del mundo que se encuentra en el incomparable paraje de los Arribes del Duero.

También ha habido lugar para empresas zamoranas punteras, que han mostrado cifras récord y una fuerte apuesta por la innovación y el crecimiento, y para la reivindicación, tanto por parte de las empresas como de las instituciones, ya que la Diputación zamorana y la Junta de Castilla y León han denunciado el "abandono" del Gobierno y han exigido una financiación diferenciada para la provincia. Un Foro en el que también ha habido momentos emotivos como el de la reivindicación de la sede escogida por EL ESPAÑOL de Castilla y León para albergar el acto, la Casa de Zamora en Madrid, un auténtico "refugio" para los zamoranos que se encuentran fuera de su tierra.

Silvia García: "Triunfar en España y en el mundo desde Zamora no es una quimera"

La directora de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Silvia García, ha inaugurado con entusiasmo el Foro Zamora: innovación y crecimiento empresarial, resaltando el potencial de las empresas zamoranas tanto a nivel nacional como internacional. El evento, organizado por El Español – Noticias de Castilla y León, se trasladó esta vez a la Casa de Zamora en Madrid para poner en relieve la fortaleza empresarial de Zamora en la capital de España.

En su discurso de apertura, Silvia García destacó el desafío socioeconómico que acompaña el futuro de las empresas en Zamora, haciendo referencia a "las cifras demoledoras" que ofrece el Instituto Nacional de Estadística sobre la perdida poblacional en la provincia. Explicó cómo "nuestra España vacía lucha por permanecer aferrada al territorio" en medio de un éxodo rural que ha marcado los últimos 70 años, pero en contrapartida resaltó la resistencia de los zamoranos ante las adversidades.

A pesar de los retos, Silvia García enfatizó la capacidad de las empresas zamoranas para "competir codo con codo con los más grandes", gracias a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Subrayó que "triunfar en España y en el mundo desde Zamora no es una quimera", destacando ejemplos concretos de empresas locales que han logrado un éxito notable.

La directora de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León resaltó la importancia del talento, el esfuerzo y la creatividad en este proceso, señalando que son estos valores los que permiten a las empresas zamoranas mantenerse firmes frente a los desafíos. Enfatizó que es posible superar las dificultades "que se resisten a base de esfuerzo, talento y creatividad", y que este enfoque está germinando nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo en la provincia.

Silvia García quiso destacar ejemplos concretos de empresas zamoranas que han logrado destacar a nivel nacional e internacional, demostrando que el potencial empresarial de la provincia es tangible. Desde TecoZam, que ha participado en proyectos tan emblemáticos como la ampliación del canal de Panamá y la construcción de "la mayor alcantarilla jamás construida en el Reino Unido", hasta Talleres Saludes, una empresa familiar que se ha convertido en referente en la fabricación de estructuras metálicas en toda España desde la localidad de Villaralbo.

La directora de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León también recalcó la importancia de otros ámbitos empresariales como el agroalimentario, que nutre de productos de alta calidad a medio mundo como el queso, la miel o los embutidos zamoranos.

Finalmente, Silvia García destacó el papel crucial de las Administraciones públicas y las organizaciones empresariales en el apoyo al tejido empresarial de la provincia. Especialmente de la Junta de Castilla y León, por sus "políticas proactivas" y la Diputación de Zamora, "que está volcada en generar un caldo de cultivo idóneo para el asentamiento y crecimiento de empresas que sean motor para la provincia y fijen población en nuestros pueblos".

Faúndez defiende las "oportunidades de futuro" de la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha defendido las oportunidades de futuro la provincia zamorana y ha lanzado un dardo al Gobierno de España. "Está ausente de la provincia", ha denunciado. El presidente de la Diputación ha asegurado que Zamora es "una provincia de oportunidades" y ha defendido que tiene capital humano, talento empresarial, materia prima y recursos "para ser fuerte en los sectores en los que tiene que ser fuerte". Además, ha sacado pecho del talento de las nuevas generaciones de zamoranos "que innovan y tienen ganas de progresar".

Faúndez ha agradecido a EL ESPAÑOL de Castilla y León la celebración de este foro y ha tenido palabras de cariño para la Casa de Zamora en Madrid, que ha calificado como "embajada". "En este foro vamos a contar con una serie de ponentes que son personas de referencia en el mundo del emprendimiento en los diferentes sectores y que hacen que nuestra provincia se mantenga viva y tienen ansias de salir adelante", ha señalado.

El presidente de la institución provincial ha apostado porque las administraciones creen "un ecosistema favorable para el desarrollo de la provincia" y ha aprovechado para denunciar la "ausencia" del Ejecutivo central de la provincia. "La Diputación tiene su ámbito competencial y su presupuesto y Junta y Gobierno el suyo y desde hace mucho tiempo la Diputación y la Junta estamos jugando a este juego solos, falta una pata de la mesa, que es el Gobierno de España, que está ausente de la provincia", ha lamentado.

Faúndez ha considerado que "si todos no jugamos a este juego con compromiso malamente vamos a poder lanzar la provincia adelante" y ha sacado pecho del trabajo que se está realizando desde el Patronato de Turismo de la Diputación porque el turismo "son recursos que vienen e ingresos". También ha querido destacar la fortaleza del sector agroalimentario de la provincia con "productos de máxima calidad que están conquistando los mercados de todo el mundo y productos de futuro como la miel".

"Hemos finalizado la feria de Meliza que en poco tiempo se va a convertir en un referente mundial del sector de la miel. Tenemos otros recursos de calidad bajo la tutela de Exquisiteza, que ponen productos en pequeña escala en nuestros mercados que generan empleo y sostenibilidad para muchas familias", ha destacado.

La importancia de los emprendedores, la formación y la creación de suelo industrial

Faúndez ha señalado que, dentro de las potencialidades que tiene la provincia, están los emprendedores que están "tratando de romper moldes, reinvertarse y salir al exterior, con la colaboración de CEOE y Cepyme, que tienen que ser nexos catalizadores". "Dentro de poco vamos a presentar la segunda feria internacional del queso Fromago, un sector que mantiene a muchas familias en el mundo rural y que va a ser referente mundial", ha señalado.

Además, ha destacado que la formación también es "muy necesaria". "Sin un proyecto de formación sólido no podemos incorporar mano de obra de calidad y garantías", ha afirmado, agradeciendo su labor de la Junta de Castilla y León "porque es un referente con menos presupuesto que otras comunidades autónomas".

El presidente ha apostado también por la creación de suelo industrial. "Tenemos el polígono de Monfarracinos que va a ser una realidad en breve o el de San Cristóbal Puerta del Noroeste, porque sin suelo industrial con unas condiciones muy favorables nadie se va a poder asentar en una localidad", ha afirmado. Faúndez ha finalizado su intervención advirtiendo de que "dando facilidades con suelo barato y ayudas" será posible "generar empleo para que los jóvenes no tengan que irse". "Espero que estas jornadas sirvan para dar un impulso a la provincia", ha zanjado el presidente de la Diputación.

Dos empresas "de récord en récord"

Asociar industria y Zamora a veces es difícil. Sobre todo porque este sector suele ser ligado más a comunidades como Cataluña, Madrid o País Vasco. Sin embargo, EL ESPAÑOL de Castilla y León, en el Foro de este miércoles, ha juntado en una mesa redonda a dos ejemplos de éxito que son artífices de grandes proyectos internacionales y que da buena muestra del potencial y posibilidades que aquí existen.

En una mesa redonda moderada por el periodista de este periódico Jesús Ignacio Fernández, este medio ha sentado a Iván Gómez, presidente del consejo de administración de TecoZam, y Juan José Saludes, gerente de Talleres Saludes, referente en construcciones metálicas y colaboradores de los primeros. También ha estado Justino Santiago, director del Centro Menesiano Zamorajoven, unos referentes en Formación Profesional, especialmente en soldadura y mecatrónica, que ha venido a contar su punto de vista sobre la primera parte de este gran recorrido, que es la materia prima, los profesionales.

Los dos primeros son los artífices de la alcantarilla más importante de Londres. O lo que ellos han denominado como 'El Engendro'. Una obra civil de magnitudes catedralicias que llevan la marca Zamora. TecoZam es la ideóloga y ejecutora del proyecto, con la ayuda de Talleres Saludes que ha aportado las piezas metálicas para la maquinaria que se han utilizado en los trabajos.

Unos trabajos que se han llevado a cabo con una máquina de 30 metros y con giro de 360 grados, cuando las habituales tienen una longitud de 15 o 20 metros. Precisamente, es este uno de los puntos que hacen destacar a TecoZam, la innovación. "Tenemos la capacidad de innovar y hacer las cosas diferentes. Tener esa valentía y ese arrojo, creértelo también. En Castilla y León no solo hay turismo y agroalimentaria, hay una industria muy potente", celebra Gómez.

TecoZam también trabaja en el viaducto más importante de Noruega, que se va a llevar "ciertos records". Cuentan en su haber con el más atirantado de Europa y han hecho batido todas las marcas para la realización de una línea de metro en el menor tiempo posible. Son innumerables los proyectos internacionales de renombre los llevados a cabo por esta empresa zamorana. "No es arrogancia, pero parece que vamos de récord en récord y eso es lo que nos motiva", ha asegurado Gómez Rojo.

Y todo esto se hace desde Zamora, motivo para saca pecho. Así lo piensa Juan José Saludes, de Talleres Saludes. Especialistas en piezas metálicas, también se encargan de otros proyectos independientes a los de TecoZam como los programas de modernización de regadíos. "Ahora mismo el sector 6 y 7 que se ha terminado recientemente han conseguido convertir en zonas regables casi 24.000 hectáreas dando servicio a 7.000 agricultores. Te hace sentir orgulloso de que esas piezas están ahí para dar servicio. Conseguimos que gente se quede porque hace el territorio viable", señala.

Pero todo esto no sería posible sin lugares como el Centro Menesiano Zamorajoven, donde forman a nuestros jóvenes para luego dar el salto al mundo laboral y nutrir a nuestras empresas. Cuentan con cuatro ciclos de formación y uno de los puntos claves que destaca Justino Santiago son los "vínculos con las empresas". "Intentamos prepararles para su inserción social y laboral, pero la parte de la empresa es fundamental, es tocar el terreno. Ahí viene un desafío", reconoce.

Iván, de TecoZam, no sabe si hay una "fórmula del éxito", pero cree que una de ellas puede ser "esa pasión por nuestra tierra". TecoZam, gestionada por tres hermanos, nació en Madrid, por temas de trabajo familiar. "Somos la antítesis", admite y es que dos años y medio después se llevaron la empresa a Zamora. "Contratábamos zamoranos en Madrid y cuando les dijimos que nos íbamos para Zamora todo eran abrazos y alegrías", explica.

Un amor por la tierra que se prolonga también a Juan José Saludes, que el hecho de poder llevar a sus hijos al colegio todos los días es un "lujo y una licencia" que es "imposible en Madrid o Barcelona". "Zamora, oportunidad. Ese debe ser el eslogan. Tiene un nivel de acogida increíble, se trabaja bien, puedes disfrutar de la vida y del trabajo", explica.

Donde sí saben su fórmula del éxito es en el Centro Menesiano Zamorajoven. Y son sus profesionales, los docentes. "Nuestra apuesta es que cada uno de los alumnos salga para hacer la sociedad un poco mejor. Con la FP estás preparando gente para trabajar en su lugar. Tenemos buena gente, buenos docentes", presume Justino.

Además de la mano de obra, es fundamental la colaboración público-privada para el éxito de la industria zamorana. Y así lo explica el responsable de TecoZam, quien afirma que las instituciones son un "gran pilar y un gran apoyo". "Sin esa capacidad para generar suelo industrial para que las empresas podamos crecer no se puede. Sin la pata de la administración no funcionaría. Es como un engranaje, cada uno de nosotros somos un piñón", asevera.

Por eso, por su parte, el gerente de Talleres Saludes piden que les "conozcan", que se sienten con ellos pero en sus centros de trabajo para que vean "las necesidades". "Es muy frío verlo desde un despacho. Emplazo a los políticos a que dejen a los funcionarios salir", puntualiza.

Dos ejemplos de éxito industrial desde Zamora que triunfan en todo el mundo y nutridos bajo los profesionales de la educación zamorana. Todos ellos afrontan un "futuro prometedor" y lo hacen "de Zamora para el mundo".

Por último, Iván Gómez Rojo ha desvelado en primicia en el foro de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León que de cara a la Semana Santa van a donar a la Casa del Cofrade del Santo Entierro de Madrid un simulador de carga de paso, donde cualquier persona podrá entrar y sentir lo que siente un cargador.

El primer barco eólico-solar del mundo

El primer barco eólico-solar del mundo está en Zamora, concretamente en el incomparable paraje del Lago de Sanabria, y se trata de un catamarán certificado con cero emisiones que permite disfrutar de una experiencia inolvidable gracias a la compañía Europarques. Su director, David Salvador, ha destacado que el éxito de la compañía y del proyecto de este crucero en plena naturaleza se basa en "la maravillosa" provincia que es Zamora.

Así se ha pronunciado Salvador en su intervención en el Foro, en una conversación con la periodista Canto Marbán. "El turismo de experiencias está de moda. Europarques empezó con este turismo de experiencias hace 30 años, cuando aún no se había acuñado el término de ecoturismo, Y apostar por esta estrategia ha dado resultado", ha afirmado, destacando que los touroperadores españoles que les visitan "valoran enormemente" su forma de trabajar.

El director de Europarques ha destacado que sus cruceros no se basan solo en la naturaleza, sino también en la cultura, la gastronomía y la etnografía y que están trabajando "a fondo" con las rutas del vino. "El éxito se basa en la maravillosa provincia que tenemos, que tiene un potencial extraordinario. Las dos singularidades del cañón ibérico de Arribes del Duero, la mayor concentración del lobo ibérico y avutarda de Europa, es una provincia privilegiada. No solo por paisaje, también por forma de vida", ha destacado.

Salvador ha recordado que su compañía no proviene del mundo del turismo, si no que procede del campo de la conservación, y que en 1978 impulsaron la primera Sociedad Medioambiental de Conservación del Territorio. "En 1994 desarrollamos un sistema de autofinanciación para la conservación, un modelo novedoso que nos ha permitido crear la Estación Biológica Internacional, que ha desarrollado múltiples proyectos de recuperación medioambiental y uno de los proyectos emblemáticos es conseguir la tecnología en 2010 para el primer barco eólico-solar del mundo", ha señalado.

El director de Europarques ha asegurado que es "un auténtico disfrute" para el que se sube a bordo del catamarán tener esa sensación de "cero emisiones, cero residuos y cero decibelios". "Es una sensación extraña para quien está acostumbrado a subirse en un barco", ha añadido. Salvador, además, ha señalado que el mes de marzo, antes de la Semana Santa, es "el mejor momento" para subirse al barco ya que las cascadas "están increíbles" y es una experiencia "espectacular". "Está época es la mejor, sin duda", ha zanjado.

Tras la conversación, los asistentes al Foro han podido disfrutar de un vídeo que ha mostrado la increíble experiencia de subirse al primer barco eólico-solar del mundo en un marco incomparable como es el de los Arribes del Duero y el Lago de Sanabria.

Zamora pide ser escuchada para aprovechar todo su potencial empresarial

"Hay que quejarse, elevar de vez en cuando algunas exclamaciones porque a veces no se nos trata como debiera". Con estas palabras se ha expresado Carlos Prieto, director del departamento de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora en el Foro de este miércoles.

Unas palabras que ponen de manifiesto de la necesidad del sector empresarial de Zamora por hacerse ver ante las administraciones para lograr revertir una situación negativa que azota a la provincia desde hace décadas. Todo ello en una mesa redonda moderada por el periodista de este periódico Jesús Iganacio Fernández y también con la participación del secretario general de CEOE-Cepyme Zamora, Ángel Hernández, quien ha destacado los ejemplos de "grandes emprendedores y empresarios de éxito" en la provincia.

En línea con sus primeras palabras, Prieto ha subrayado la importancia de "tener presencia" e "intentar estar". Todo ello para que la sociedad, el sector empresarial y las administraciones "tengan en cuenta que tenemos mucho talento y capacidad para desarrollar cosas en Zamora". No obstante, Hernández señala que para que todo esto sea posible ha de haber un "contexto que sea adecuado".

Ha explicado que Zamora destaca por tener una economía del sector servicios que depende fundamentalmente de la "demanda interna". Y, en segunda o incluso tercerera línea, está el sector empresarial. Por eso aboga por algunas medidas como la fiscalidad diferenciada, algo que cree que tiene que ser "una realidad". También una apuesta por la "necesaria cohesión territorial". Ha puesto el ejemplo del Plan Soria 2021-2027, con una hoja de ruta marcada y una inversión millonaria. Cuestiones que en Zamora también se tienen que "reivindicar" para que al final "sean una realidad".

Uno de los grandes problemas que se encuentra el sector industrial, y más en una provincia como Zamora, es la mano de obra y el talento. Cuestionado por cómo poder retenerlo, Hernández reconoce que también hay que "hacer que venga". Y una de las claves que da el secretario general de CEOE-Cepyme es "empresa llama a empresa". Es decir, las compañías toman decisiones de implantación en aquellos lugares donde haya "tejido empresarial".

Por eso proyectos como el polígono de Monfarracinos son de vital importancia y un "gran acierto". Jugar con ventajas competitivas como son los costes en Zamora o que la tributación sea la "menor posible" son otros de los aspectos por los que apuesta Hernández para convertir a la provincia en un polo de atracción de inversiones, apoyada por una "oficina u órgano" de captación de estas.

Precisamente, en materia de fiscalidad diferenciada Prieto cree que esto "supondría todo", ya que hay diferencias "significativas" entre provincias. "Hay que lucharlo y no es algo que se consiga de un momento para otro. Buscar el bien general de toda la ciudadanía", ha incidido.

Otro de los asuntos que se han abordado es la falta de mano de obra, ya que pasamos por un momento en el que es "complicado de encontrar", reconoce prieto. Desde la Cámara de Comercio e Industria se han impulsado programas para la vuelta de castellanos y leoneses o de retención del talento. Por ejemplo, Hernández señala que un estudio de la CEOE dice que "7 de cada 10 empresas tiene verdaderos problemas para encontrar trabajadores".

En cualquiera de los casos, tanto Prieto como Hernández lanzan un mensaje esperanzador y hacen un llamamiento para que la provincia de Zamora se haga escuchar en las administraciones y en el sector industrial. "Tenemos que seguir reivindicando. Proyectos como el de Montelarreina son fundamentales, atraerían a unas 3.000 personas y podría ser el arranque de ese problema de despoblación", sentencia Hernández.

La internacionalización de las ferias de Fromago y Meliza

La apuesta por la internacionalización de las ferias de Fromago y Meliza en sus ediciones de 2024 será una de las más importantes claves para seguir poniendo a Zamora en el mapa, apostando por el turismo y la riqueza agroalimentaria de la provincia. Es una de las principales conclusiones de la mesa redonda de turismo e industria agroalimentaria celebrada en el Foro de este miércoles.

En la mesa, moderada por la periodista Diana Serrano y en la que han tomado parte Víctor Lopez de la Parte, diputado responsable del Patronato de Turismo de Zamora, Israel García Vaquero, gerente de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora, Francisco Alonso, secretario técnico de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora Apis Durii y director de la feria apícola Meliza, y Manuel Rodríguez, presidente de la Marca de Garantía Chorizo Zamorano, se ha apostado por el sector turístico como "una de las oportunidades más importantes de futuro" de la provincia.

López de la Parte, diputado responsable del Patronato de Turismo de Zamora, ha asegurado que el modo de viajar "ha cambiado mucho" y ha afirmado que se apuesta cada vez más por "una nueva forma de viajar en la que el turista quiere ser parte activa de las experiencias". "En Zamora tenemos grandes oportunidades para convertirnos en un destino de turismo experiencial de referencia", ha señalado.

Se trata de un turismo en el que los visitantes "sean protagonistas de las experiencias", que no esté masificado y en el que los viajeros sean "partícipes de la forma de vivir de los lugares que van a visitar". "Hay que adelantarse en un mundo tan cambiante. Hemos conseguido modernizarnos, una parte muy importante son los planes de sostenibilidad que buscan convertir a Zamora en un destino moderno", ha asegurado López de la Parte.

A juicio del diputado, el turismo "es una de las oportunidades más importantes de futuro para la provincia de Zamora" y para sus emprendedores. "Los profesionales del turismo se distinguen por su preparación y su buen hacer con la gente y esa base de estar cerca del turista hay que seguir impulsándola desde las administraciones", ha señalado, asegurando que los destinos de interior como Zamora "van a tener un repunte importante" y que "hay que aprovecharlo".

Además, ha mostrado el apoyo desde el Patronato de Turismo a todas las rutas que se crean y ha puesto como ejemplo el "estrecho" contacto que mantienen con las rutas del vino de la provincia. "No solo las administraciones lo apoyamos sino que el sector privado se esta involucrando y es fundamental", ha afirmado, comprometiéndose a seguir trabajando desde la Diputación en materia de formación a los profesionales.

Israel García Vaquero, gerente de la Escuela de Industrias Lácteas de Zamora, ha señalado que la edición de 2024 de la feria del queso Fromago, que organizará la propia Escuela, tendrá un enfoque más internacional, didáctico y profesional. Además ha sacado pecho de la labor de internacionalización de la Escuela.

"Hemos llegado a países como Portugal, a países de Centroamérica y Sudamérica, hemos recibido solicitudes de Guinea Ecuatorial y hemos alcanzado un total de 800 alumnos con nuestras acciones formativas", ha señalado, haciendo hincapié en la potencialidad con la que cuenta su sector para atraer visitantes a la provincia. "Una vez finalizado el curso se pasa al alumno un test y en muchas ocasiones nos indican que han quedado encantados con la ciudad y que volverán para visitarla de forma más pausada y profunda", ha reconocido.

García Vaquero ha asegurado que el objetivo es tener una Escuela que sea "referente", con formación reglada combinada con la no reglada, y todo unido "a un apoyo al sector". Además, se ha mostrado "muy ilusionado" y con la esperanza de conseguir al menos repetir las cifras récord de la feria Fromago en la edición de 2023, anticipando algunas de las claves de la nueva edición. "Queremos darle un enfoque más didáctico y profesional y reforzar mucho la internacionalización de la Feria, traer 40 importadores de los mercados más importantes del mundo. También se está trabajando para contar con prescriptores internacionales que hablen de la ciudad en sus publicaciones", ha señalado.

Francisco Alonso, secretario técnico de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora Apis Durii y director de la feria apícola Meliza, ha recordado que la feria se inició en 2019 con el objetivo de "presentar a Zamora" e impulsar una de las primeras ferias de Europa en la profesionalización de la apicultura. "Una parte importantísima de los que vienen son profesionales del sector de toda España y de otros países y aprovechan para visitar el Lago de Sanabria, para visitar los Arribes del Duero. Tenemos que tratar de poner a Zamora en el mapa", ha destacado.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar actividades de experiencias dentro del sector apícola, y ha asegurado que algunos productores ya se encuentran trabajando con hoteles y establecimientos de turismo rural. "Es una alternativa que tenemos que seguir potenciando".

Manuel Rodríguez, presidente de la Marca de Garantía Chorizo Zamorano, ha apostado por "potenciar más todavía" el chorizo de la provincia. "Estamos llevando la marca de Zamora por muchos sitios, es un producto de una calidad enorme y yo pido a los industriales que no solo vendan chorizo, que vendan chorizo zamorano", ha señalado, asegurando que si todos "ponen su granito de arena" se conseguirá "poner a Zamora en el mapa".

El "refugio" de los zamoranos en Madrid

Son muchos las zamoranas y zamoranas a lo largo de la historia que han tenido que emigrar por circunstancias de la vida. Muchos de ellos, en dirección a Madrid, la capital de España. Allí, lejos de sus casas, inician una nueva vida, con sus nuevos trabajos y contextos personales. Una situación que a veces hace despegarse de sus raíces y gentes. Pero en la calle Tres Cruces, junto a la Gran Vía, hay un pequeño rincón de casi 100 años que ha servido de "refugio" para muchos de ellos. Para seguir ligados a su tierra y que ahora pide "revalorizarlo".

Se trata de la Casa de Zamora, un punto de encuentro para el debate y el análisis de la industria en la provincia. EL ESPAÑOL de Castilla y León ha organizado su Foro de este miércoles en Madrid para ensalzar y dar a conocer, precisamente, este "refugio" para los zamoranos, cuya presidenta María Luz Uña, también ha mantenido una conversación con la periodista Canto Marbán.

En su conversación María Luz ha explicado un poco todo el recorrido de este lugar, que se encuentra en una "calle muy zamorana", ya que en la ciudad castellana y leonesa también hay una vía de mismo nombre. "A veces me dicen si les estoy vacilando", ha bromeado.

Con enorme orgullo, la presidenta de la Casa Zamora ha asegurado que este lugar es "espectacular" y que todo el mundo que va les reconoce que es "bonita". Concretamente, "la más bonita y mejor" de todas las casas regionales. Un proyecto que nace hace casi un siglo y que busca permanecer. "Algunas casas han tenido que cerrar porque se han agrupado y tener esta maravillosa sede los zamoranos hay que revalorizarlo", ha reivindicado María Luz Uña.

Por eso, con el objetivo de no dejar morir este punto de encuentro para zamoranos, su presidenta pide a las instituciones que lo promocionen para "no tenerlo parado". "Esto no puede estar cerrado, tiene un coste diario", ha explicado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a ayuntamientos y empresas para que se hagan socios y hagan uso de este lugar que es "mucho más barato que un hotel". "Mejor sitio que este para promocionar las cosas no lo van a tener", ha garantizado.

La Casa de Zamora en Madrid empezó en la calle Atocha y en los años 60 sufrió un despegue. Fueron unos zamoranos quienes en el 1971 compraron un inmueble en la calle Tres Cruces y que ahora es el lugar que todos conocemos. Sin embargo, la pandemia les ha "hecho polvo", ya que a la gente le "está costando volver".

"Hemos perdido costumbres como la que teníamos de venir y reunirnos los fines de semana. Eso nos lo cortaron y ahora que hemos vuelto está costando. No sé cómo acabará siendo esto porque si no vuelve vamos mal", lamenta María Luz Uña.

María Luz tuvo que emigrar cuando todavía era menor de edad a Madrid, pero reconoce que cuando regresa a su tierra es "muy feliz". "Ir a Zamora es tomarme unos días de descanso, de desconectar, de todo. Mis hijas han nacido en Madrid, pero dicen que son zamoranas", presume.

Y por eso pide a los jóvenes que cuando vuelvan a sus pueblos no sea solo a hacer la fiesta. Hace un llamamiento a "hacer algo" para seguir volviendo a los pueblos y no dejar que estos mueran. La Casa de Zamora en Madrid se ha convertido en un "refugio" para todos esos emigrantes y ahora quiere "revalorizarse" para continuar siendo aquello para lo que fue concebida.

La Junta exige una fiscalidad diferenciada

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, ha exigido este miércoles al Gobierno de España que impulse una fiscalidad diferenciada para la provincia zamorana, con ayudas al funcionamiento de las empresas. "La iniciativa zamorana es una iniciativa de éxito", ha asegurado durante la clausura del Foro.

García ha elogiado la potencia económica de la comunidad madrileña y ha asegurado que en ellas se pueden encontrar "algunas de las claves para desarrollar el potencial que tiene Zamora y que está en clara expansión comercial e internacional". "La iniciativa zamorana es una iniciativa de éxito y desde la Junta reconocemos el valor de las empresas porque el emprendimiento y la tarea empresarial son los pilares de la creación de riqueza y empleo", ha afirmado.

García ha desgranado los que, a su juicio, son algunos de los factores que explican el "potencial" que tiene la provincia de Zamora, como los recursos hídricos, el suelo para desarrollar "todo tipo de proyectos", la capacidad de generación y transporte de energía, los recursos humanos "excelentes" y las administraciones "comprometidas con el desarrollo".

"Apostamos por facilitar la financiación a nuestras empresas a través de ayudas directas, a través de avales, mantenimiento de infraestructuras viarias, inversión en telecomunicaciones, apuesta por la FP. La administración provincial y autonómica estamos presentes en Zamora y el Gobierno está totalmente ausente", ha denunciado.

La delegada territorial ha recordado que la Junta ha pedido al Ejecutivo central "por activa y por pasiva" esa fiscalidad diferenciada para Zamora y que se ha encargado "un estudio socioeconómico" para la concesión de las ayudas al funcionamiento de las empresas "sin ningún éxito hasta el momento". Por el contrario, ha sacado pecho del compromiso de la Junta y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para conseguir una economía "más competitiva" en la provincia.

García ha hecho hincapié en la necesidad de agilización de permisos y licencias. "Si hay algo importante por parte de una administración es al menos no ser un obstáculo para la inversión empresarial", ha afirmado, y ha presumido de que Zamora cuenta "con los mejores" y tiene "lo mejor de lo mejor". "Si trabajamos todos en la misma dirección seguro que a Zamora le va a ir bien", ha señalado, haciendo un llamamiento para la unión del sector público y del privado para que ese potencial que tiene la provincia zamorana "se convierta en riqueza".