"Esta maravillosa sede hay que revalorizarla": el "refugio" de los zamoranos en pleno Madrid

Son muchos las zamoranas y zamoranas a lo largo de la historia que han tenido que emigrar por circunstancias de la vida. Muchos de ellos, en dirección a Madrid, la capital de España. Allí, lejos de sus casas, inician una nueva vida, con sus nuevos trabajos y contextos personales. Una situación que a veces hace despegarse de sus raíces y gentes. Pero en la calle Tres Cruces, junto a la Gran Vía, hay un pequeño rincón de casi 100 años que ha servido de "refugio" para muchos de ellos. Para seguir ligados a su tierra y que ahora pide "revalorizarlo".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha organizado hoy aquí, en la Casa de Zamora de Madrid, el foro 'Zamora: innovación y crecimiento empresarial'. Un punto de encuentro para el debate y el análisis de la industria en la provincia. Lo ha hecho en Madrid para ensalzar y dar a conocer, precisamente, este "refugio" para los zamoranos, cuya presidenta María Luz Uña, también ha mantenido una conversación con la periodista Canto Marbán.

En su conversación María Luz ha explicado un poco todo el recorrido de este lugar, que se encuentra en una "calle muy zamorana", ya que en la ciudad castellana y leonesa también hay una vía de mismo nombre. "A veces me dicen si les estoy vacilando", ha bromeado.

Con enorme orgullo, la presidenta de la Casa Zamora ha asegurado que este lugar es "espectacular" y que todo el mundo que va les reconoce que es "bonita". Concretamente, "la más bonita y mejor" de todas las casas regionales. Un proyecto que nace hace casi un siglo y que busca permanecer. "Algunas casas han tenido que cerrar porque se han agrupado y tener esta maravillosa sede los zamoranos hay que revalorizarlo", ha reivindicado María Luz Uña.

Por eso, con el objetivo de no dejar morir este punto de encuentro para zamoranos, su presidenta pide a las instituciones que lo promocionen para "no tenerlo parado". "Esto no puede estar cerrado, tiene un coste diario", ha explicado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a ayuntamientos y empresas para que se hagan socios y hagan uso de este lugar que es "mucho más barato que un hotel". "Mejor sitio que este para promocionar las cosas no lo van a tener", ha garantizado.

La Casa de Zamora en Madrid empezó en la calle Atocha y en los años 60 sufrió un despegue. Fueron unos zamoranos quienes en el 1971 compraron un inmueble en la calle Tres Cruces y que ahora es el lugar que todos conocemos. Sin embargo, la pandemia les ha "hecho polvo", ya que a la gente le "está costando volver".

"Hemos perdido costumbres como la que teníamos de venir y reunirnos los fines de semana. Eso nos lo cortaron y ahora que hemos vuelto está costando. No sé cómo acabará siendo esto porque si no vuelve vamos mal", lamenta María Luz Uña.

María Luz tuvo que emigrar cuando todavía era menor de edad a Madrid, pero reconoce que cuando regresa a su tierra es "muy feliz". "Ir a Zamora es tomarme unos días de descanso, de desconectar, de todo. Mis hijas han nacido en Madrid, pero dicen que son zamoranas", presume.

Y por eso pide a los jóvenes que cuando vuelvan a sus pueblos no sea solo a hacer la fiesta. Hace un llamamiento a "hacer algo" para seguir volviendo a los pueblos y no dejar que estos mueran. La Casa de Zamora en Madrid se ha convertido en un "refugio" para todos esos emigrantes y ahora quiere "revalorizarse" para continuar siendo aquello para lo que fue concebida.