Chicago, viajes en el tiempo y un tributo a Colombia: el Teatro Ramos Carrión llena noviembre de emoción

El Teatro Ramos Carrión de Zamora anuncia una emocionante serie de espectáculos para esta semana que prometen mantener a los zamoranos entretenidos y cautivados, a pesar de la llegada del frío, la lluvia y el viento que indican la transición al invierno.

El viernes, el auditorio del Ramos se transformará en el famoso club The Magic Dwarf para presentar la historia del icónico musical 'Chicago'. En este relato, el afamado local se prepara para la grabación del programa de radio más popular de la época, 'La Ciudad de las Estrellas', antes de tener que cerrar sus puertas y convertirse en un supermercado.

El público podrá disfrutar de vibrantes coreografías, asombrosas actuaciones vocales en directo, una puesta en escena excepcional y las mejores canciones de películas como 'La La Land', 'Cabaret', 'Burlesque' y, por supuesto, 'Chicago'. El espectáculo se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre a las 20.30 horas.

El sábado, la obra 'Satisfaction' nos ofrece la oportunidad de explorar un deseo que todos hemos tenido en algún momento: viajar al pasado para corregir errores y cambiar nuestro presente. La historia sigue a Mar Regueras, Marisa y Cristina Zapata (las populares gemelas de 'First Dates') y Fernando Nogueira, quienes protagonizan esta emocionante travesía. Descubrirán que su pasado no es tan ideal como lo recuerdan y que enderezarlo no será tan sencillo como pensaban. Las consecuencias de esta atrevida misión se podrán experimentar el 11 de noviembre a las 20.00 horas.

Después de un viaje a Chicago y un paseo por el pasado, el Teatro Ramos Carrión nos propone otro viaje igualmente fascinante para cerrar la semana. Esta vez, nos llevará a Colombia de la mano de los protagonistas del musical 'Mi Encanto', el primer tributo a la conocida película de Disney.

El espectáculo llegará al Liceo de la Diputación con una decena de talentosos artistas, interpretando canciones de la película, composiciones originales y melodías del folclore colombiano. Todo esto se complementará con sorprendentes efectos especiales, elaboradas coreografías y actuaciones vocales en directo, prometiendo un espectáculo que dejará una impresión duradera en los más jóvenes. La función tendrá lugar el próximo 12 de noviembre a las 18.00 horas.

Las entradas para estos emocionantes espectáculos y otros eventos ya están disponibles tanto en la taquilla del Teatro (de martes a domingo, de 11 a 13 y de 17.30 a 20.00) como en la página web oficial www.teatroramoscarrionzamora.com. No hay necesidad de esperar hasta el próximo verano para disfrutar de entretenimiento de alta calidad, ya que el Teatro Ramos Carrión tiene mucho que ofrecer en los próximos días.

