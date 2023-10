Las gemelas más queridas de la televisión llegan a Zamora con una obra teatral nunca vista: "Sobera es el que más liga"

Marisa y Cristina Zapata son las gemelas más queridas de la televisión española. Cada noche, su desparpajo y gracia enamoran a miles de telespectadores en First Dates. El programa de citas más famoso y que acumula nada menos que nueve temporadas en antena con gran éxito en pantalla.

Estas hermanas extremeñas son parte de los dicharacheros camareros que acompañan al mítico presentador Carlos Sobera, en este viaje por encontrar el amor de personas completamente desconocidas. Ellas son expertas en poner retos a las florecientes parejas y su forma de hablar al unísono es ya una seña de identidad en el programa. Divertidas, dulces, graciosas... Las Zapatan han demostrado ser eso y mucho más, pero no acaba aquí su talento.

Y es que Marisa y Cristina llevan toda su vida profesional dedicadas al teatro. Formadas en arte dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, las hermanas han recorrido buena parte del país con diferentes obras teatrales a lo largo de su carrera. Pero ha querido el caprichoso destino que nunca hayan actuado ni en Zamora ni en Valladolid.

Así que tienen una oportunidad de enmendar ese pequeño fallo con su nueva obra teatral 'Satisfaction'. Dirigida por Juanma Cifuentes y creada por Blanca Bardagil, esta propuesta rompe con todo lo visto antes sobre las tablas de un teatro. Se trata de una comedia de situación de ciencia-ficción, un género nunca visto en una obra teatral.

En esta obra conoceremos la historia de Rubén (Rafa Delgado), un brillante científico que logra hacer el primer viaje en el tiempo de la historia. Este viaja treinta años en su pasado y aparece en casa de sus padres. Pero no es casualidad. Rubén había perdido a su madre tras un accidente de avión cuando este solo tenía tres años y ahora intenta evitar que la tragedia no vuelva a suceder.

A Rafa Delgado lo acompañan Marisa y Cristina Zapata, además de la famosa Mar Regueras. Y el punto curioso de esta obra es que la voz en off que narrará todo el relato no es otro que el presentador de First Dates, Carlos Sobera, quien ha tenido ese precioso detalle con sus compañeras de programa.

'Satisfaction' se estrenará el sábado 11 de noviembre en el Teatro Ramos Carrión; y posteriormente llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid el 25 de noviembre. Por si aún hay dudas sobre si ver a estas hermanas sobre las tablas, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha tenido una charla con ellas, mientras se preparaban para un nuevo episodio de First Dates, para conocerlas un poquito mejor.

Pregunta.- El próximo sábado 11 de noviembre vais a actuar en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. ¿Es vuestra primera vez en la ciudad?

Cristina.- Yo no recuerdo haber ido en otras ocasiones a Zamora, va a ser la primera vez en la ciudad. Tenemos muchas ganas porque nos han dicho que es muy bonita y tiene un teatro súper bonito y súper grande, así que estoy contenta.

P.- O sea que tampoco conocíais la ciudad ni de turistas.

Marisa.- No, la verdad es que no. He hecho teatro nacional con otras obras, pero a Zamora no recuerdo haber ido y me hace mucha ilusión, la verdad.

P.- ¿Y a Valladolid, que vais el 25 de noviembre al Teatro Zorrilla?

Marisa.- Tampoco lo conocemos y estamos muy contentas de estar en estas ciudades tan bonitas. Creemos que la gente va a disfrutar mucho, algo que también es necesario en estos tiempos de guerras y desgracias que nos está tocando vivir. Creo que encontrarnos con la cultura y en ambientes así ayuda a unirnos a nivel social, y a hacernos pasar un buen rato y disfrutar.

"Estamos tocando un género que no está muy utilizado en el teatro y puede ser algo también muy original"

P.- ¿Qué me podéis contar de 'Satisfaction'? ¿Se van a divertir los zamoranos y los vallisoletanos?

Marisa.- Yo creo que sí. Es una comedia de situación y de ciencia-ficción. La verdad es que creo que podría funcionar en todos los sitios, porque es muy cercana y para todos los públicos. No creo que sea un humor específico de una zona.

Cristina.- Es una comedia, pero no de carcajada pura. Es más de situación, donde se generan conflictos. Es una comedia de sonrisa, más que de risa. Tiene mucho colorido, es muy visual, creemos que va a ser una comedia muy agradable. Además, estamos tocando un género que no está muy utilizado en el teatro y puede ser algo también muy original.

P.- ¿Y por qué no se ha trabajado tanto esta comedia de situación y de ciencia-ficción en teatros? ¿Es más difícil llevar la escena?

Marisa.- No, digamos que lo que es más difícil es llevar al escenario es la ciencia-ficción. Se suele ver en películas, pero no en teatro. Entonces, en este caso, es un chico que va al pasado y quiere cambiar el presente para que no muera su madre. Este tipo de situaciones se hace más efectos especiales y en el teatro es más complicado. De hecho, también se juega con nosotras dos como gemelas, como efecto.

P.- Aunque sois más conocidas por el programa First Dates, que ya hablaremos luego, siempre os habéis dedicado al teatro, ¿no?

Ambas.- Nosotros nos estamos formando desde los 18 años en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. A partir de ahí empezamos a trabajar en el Centro Clásico de Mérida, en compañías extremeñas y de Madrid también. Hemos hecho muchas producciones en cine y televisión, pero siempre tuvimos la idea de volver al teatro. Aunque con la pandemia fueron años duros y tuvimos que esperar. Siempre lo hemos compaginado con televisión, presentando programas de televisión en autonómicas, series, cine y un poco de todo. Pero el teatro ha sido la base de nuestra formación.

P.- Carlos Sobera, presentador del programa, hace la voz en off de esta obra. ¿Ha sido un regalo para vosotras por vuestra buena relación?

Ambas.- Nosotras se lo pedimos y enseguida no puso ningún problema. Que lo haga él ha sido lo mejor. Es muy divertido. La verdad es que ha sido un honor tenerlo y colaborar con él para esto. Además, ha estado muy preocupado de que saliera todo bien y de hacerlo bien. El buen rollo que tenemos frente a las cámaras es aún mejor de lo que se ve, nos queremos mucho.

Sobre First Dates: "No se buscan personajes, es que es la vida misma"

P.- ¿Cómo es realmente un programa de First Dates? ¿De verdad se encuentra el amor?

Marisa.- Totalmente. Claro que se encuentra el amor. Hay un guion en el sentido de que se prepara cómo entra una persona y luego la otra, pero después cada uno dice lo que quiere. De hecho, la primera vez que se ven es completamente real, no se han visto antes. No son actores, no son gente normal. Todas las impresiones, cómo vienen vestidos, es cosa de ellos. Eso es también parte del encanto del programa.

Cristina.- Nuestros compañeros de casting son maravillosos. Hacen un trabajo exquisito y trabajan muchísimo. No se buscan personajes, es que es la vida misma. Si vas a Malasaña (Madrid) y te sientas en una terracita los ves pasar y existen totalmente.

P.- Y vosotras, ¿habéis tenido pretendientes u ofrecimientos durante el programa?

Marisa.- Aquí liga todo el mundo. Sobre todo Carlos Sobera. Muchas de las mujeres que llegan se lo dicen: "A mí el que me gusta eres tú". Lleva toda la vida a la tele y lo adoran todas las mujeres. Como no.

P.- Sois una de las caras más divertidas del programa. Se os quiere muchísimo por vuestras bromas y vuestra alegría, pero tengo entendido que habéis pasado por una situación bastante dura por un problema de salud mental.

Cristina.- Pues verdad es que sí. Ha sido una experiencia increíble y tremenda. Lo hemos contado porque queremos ayudar a la gente en algunas situaciones como estas. Hacer entender que se puede salir con ayuda de buenos profesionales y, por favor, si hay gente que tenga algún trastorno, algún problema mental, que nos duden en pedir ayuda. No hay vergüenza. Hay que pedir ayuda. La gente que necesita mucho pedir ayuda, que acuda a sus compañeros de trabajo, a su familia o a sus amigos, si lo necesitan.

P.- ¿Cuál era vuestro problema exactamente y cómo ha sido ese proceso hasta poder, no sé si superarlo o al menos controlarlo?

Cristina.- Sufrimos un TOC de verificación. Eso quiere decir que tenemos que verificar las cosas constantemente. Lo hemos tenido desde hace muchos años aunque no por cosas graves. Pero hace cinco años se volvió absolutamente insoportable e imposible vivir con ello. Gracias a la vida estaban ahí nuestros padres y nuestra gente querida y encontramos una buena ayuda profesional, que nos ha ayudado a que la enfermedad remita un poco, porque es crónica. Pero si tienes un buen tratamiento y una buena terapia conductual se puede llevar a una vida absolutamente normal.

"Nosotras también tenemos nuestro tratamiento con pastillas"

P.- Al final hay que normalizar que es una enfermedad crónica como el que tiene diabetes, que con su medicación y cambios en las rutinas de alimentación se controla.

Marisa.- Sí, nosotras también tenemos nuestro tratamiento con pastillas, aunque cada vez menos y ya estamos a punto de terminar con todo. Cosa que es muy difícil.

P.- ¿Y creéis que es importante esa parte de que personajes públicos como vosotros habléis abiertamente de esto para reducir un poco el estigma?

Marisa.- Es justo lo que iba a decir. Hemos hablado sobre todo para quitar el estigma, porque la gente parece si dices que vas al psicólogo es que estás loco y no es así. A mí me hace mucha ilusión que me escriba a gente por Instagram y me diga "¿A dónde puedo ir?" El otro día me escribió una chica pidiendo ayuda y se quedó sorprendida de que le respondiera al ser un personaje público. No lo esperaba. Y yo le dije que estoy aquí para ayudar a la gente que lo necesite y, por supuesto, orientar en lo que pueda. Creo que es un trabajo muy importante. Queremos ayudar para ir hacia la luz y ayudar sobre todo a orientar dónde pueden ir y con qué profesional. Es una enfermedad que con un buen tratamiento y una buena terapia, puedes llevar una vida normal.

P.- El hecho de ser gemelas habrá generado mucha curiosidad entre la gente. ¿Qué preguntas raras os han hecho alguna vez por el hecho de ser gemelas?

Cristina.- De todo. Que si compartimos novio, que si nos cambiamos una por la otra, que si pensamos o sentimos lo mismo... Cosas así y el caso es que vivimos vidas muy parecidas, prácticamente iguales. Tenemos la misma profesión, llevamos una vida saludable, y tenemos una preparación profesional y personal igual para las dos.

Marisa.- Y sí que tenemos una conexión particular, que sabemos como se siente una respecto a la otra en algunas situaciones. Pero tampoco es esa cosa de que si una se cae al suelo, la otra lo sabe. Es más del rollo que a lo mejor me apetece comer, yo que sé, anchoas, que hace 4 meses que no las como. Pues el mismo día ella también ha comido anchoas.

Cristina.- Nos pasa con la ropa también. Que quedamos en algún sitio y llegamos vestidas igual sin haberlo hablado. Igual con un pantalón que lleva un montón de tiempo en el armario y ese día me apetece sacarlo y a ella también sin habernos puesto de acuerdo.

P.- Y para acabar, ¿le habéis sacado partido para hacer gamberradas, alguna broma o algo así?

Marisa.- Hemos trabajado en alguna de las galas de 'Inocente, inocente'. Y nos hace bastante gracia vestirnos igual, ir al Metro, colocarnos a 200 metros una de la otra y ver la reacción de la gente.

Cristina.- Esas cosas siempre molan y es muy divertido. Otra vez en un puente de Sevilla. Nos vestimos también igual, primero pasaba una y a los 5 minutos la otra y la gente se quedaban mirando y flipando.

