El sonido del rock británico se apodera de La Cueva del Jazz de Zamora

La sala de conciertos de La Cueva del Jazz de Zamora presenta este fin de semana una programación cargada de variedad con las actuaciones de Wille and The Bandits, Ciconia y Manojo.

El jueves 19 de octubre a las 21.00 horas, la sala de conciertos recibe a la banda británica Wille and the Bandits, conocida por su mezcla única de blues y rock. Los asistentes podrán disfrutar de su poderosa actuación. Las entradas anticipadas están disponibles por 10 euros, mientras que en taquilla tienen un precio de 12 euros. Los boletos se pueden adquirir en La Cueva del Jazz en Vivo y en Entradium.

Wille & The Bandits lanzó su quinto álbum de estudio, 'When The World Stood Still', en enero de 2022, que ha sido muy elogiado. Este año, la banda está realizando una gira por Europa con su nuevo álbum en vivo, 'The Kernow Sessions', en el que colaboran algunos de los mejores músicos de Gran Bretaña.

Wille & The Bandits es conocido por su sonido distintivo que se caracteriza por fusionar el blues con elementos psicodélicos, creando una experiencia musical que transporta al oyente a un viaje lleno de emociones.

Este año, la banda se encuentra de gira por toda Europa con su nuevo álbum en vivo, 'The Kernow Sessions', que cuenta con la colaboración de algunos de los músicos más destacados de Gran Bretaña. La mezcla de sonidos y la pasión que aporta Wille & The Bandits a sus actuaciones en vivo los han consolidado como una de las bandas más originales y apreciadas del Reino Unido; y han compartido escenario con artistas de renombre y se han presentado en los principales festivales de Europa.

Ciconia y Manojo

El viernes 20 de octubre a las 21.30 horas, la sala de conciertos acoge a Ciconia como parte del ciclo Z! Live On Tour, gracias a Z! Live Rock. Esta es una oportunidad para disfrutar de la música de esta banda que ha recibido excelentes críticas en su recorrido por Z! Live en 2023. Su nuevo álbum 'Animal Chapters' está en el centro de su actuación. Las entradas anticipadas se venden por 10 euros más gastos, mientras que en taquilla tendrán un coste de 15 euros. Las entradas se pueden adquirir en La Perla, La Cueva del Jazz en Vivo y en ticketgate.es.

El sábado 21 de octubre a las 21.00 horas, la sala presenta a Manojo, una banda de Pop/Folk que fusiona ritmos flamencos con melodías pop y folk. Este dúo, compuesto por Nica Marecos y Eduardo 'Checa' Toronjo, regresa a la Sala Tempo de Madrid y continúa su gira nacional presentando su nuevo EP 'Nelly Torbach'. El grupo ofrece una experiencia musical única con la maravillosa voz de Nica Marecos y una variedad de influencias culturales que se traducen en letras sensibles. El precio de las entradas es de 12 euros, y están disponibles en La Cueva del Jazz en Vivo.

Además de estos emocionantes conciertos, el martes 17 de octubre a las 18.00 horas, la sala de conciertos también será el escenario de la presentación del libro 'Una vida de lealtad y humillaciones' a cargo del escritor Jesús Fernández Rodríguez. La entrada a este evento es libre y está organizado por Editorial Autografía, con el autor del libro encargado de la presentación. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de la música en vivo y el arte literario en La Cueva del Jazz de Zamora.

Sigue los temas que te interesan