VÍDEO | El gran reto del zamorano Justo de Castro durante la celebración de su programa 50 en Saber y Ganar

El zamorano Justo de Castro cumplía ayer, 28 de septiembre, cincuenta programas en 'Saber y Ganar' de La 2. Y ante esta fecha tan especial el mítico presentador Jordi Hurtado le tenía preparado un programa especial y absolutamente ajetreado al ingeniero zamorano.

Justo de Castro se medía un día más a sus compañeros Nacho y Jairo. Pero en un momento del programa, estos abandonaban el plató para dar una sorpresa al zamorano y que este se enfrentara a las preguntas de Jordi Hurtado en solitario. El presentador indicaba que lo dejaban "solo ante el peligro" y recordaba al zamorano que este había empezado su andanza en 'Saber y Ganar' el pasado mes de febrero. "Parece que fue ayer", bromeab Justo.

Una vez solo, el zamorano tuvo que enfrentarse ante una auténtica gimcana, donde no solo demostró su dotes como concursante, sino también como padre. Todo un reto a la conciliación, en este caso televisiva, que el programa de La 2 montó aprovechando que el zamorano es padre de dos mellizos, Sara y Félix.

Dos preciosos pequeños "que aún no han cumplido los dos añitos", recordaba Jordi Hurtado. En ese momento, Justo tenía unas bonitas palabras para su compañera de vida, Laura, y confesaba que no sabía muy bien cómo conseguían llegar a todo. "Multiplicándonos, con el apoyo de Laura, de la familia, nuestros padres, etc.

Envió seis cartas y cientos de emails para participar

Como relató a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en una entrevista, este ingeniero zamorano tenía el firme deseo de participar en el programa, Así que para lograrlo envió cientos de correos electrónicos y seis cartas manuscritas al casting de 'Saber y Ganar'. Su persistencia finalmente dio sus frutos cuando Marisa, la directora de casting, se puso en contacto con él después de recibir su sexta carta y le informó que estaba siendo considerado para el casting.

Después de pasar con éxito la prueba telefónica de cultura general, Justo tuvo la oportunidad de participar en el programa, que se graba en Barcelona. A pesar de la competencia de cientos de aspirantes, logró su objetivo y pudo ser visto en el programa durante el mes de febrero.

Incluso después de una edición especial por el 25 aniversario del programa, Justo ha continuado participando en el concurso hasta cumplir los 50 programas. Su perseverancia y amor por los concursos de conocimientos finalmente le llevaron al plató de su programa favorito de toda la vida.

