Justo de Castro, el zamorano que envió seis cartas y cientos de emails a Saber y Ganar para participar

El zamorano Justo de Castro es una persona de ideas fijas que se suele decir. Él quería participar en Saber y Ganar, y le puso ganas, insistencia y sellos, muchos sellos. En la historia de este ingeniero zamorano con el programa de La 2, el azar ha tenido poco o nada que ver, sino que ha sido su tesón quien le ha llevado a compartir plató con el mítico Jordi Hurtado.

Y es que Justo envió incontables emails y hasta seis cartas manuscritas al casting del programa para participar. "Tenía comprados 20 sobres y pensaba seguir enviando hasta que me dijeran que sí o me mandaran oficialmente a la porra, lo que ocurriera antes", explica el zamorano a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Justo es seguidor del programa de toda la vida y siempre quiso concursar en el espacio de Jordi Hurtado. "Me gusta desde siempre. Me interesan mucho este tipo de concursos donde se premia la cultura y tener conocimientos, que se valore eso", detalla. Además, le gusta el formato porque considera que es "una competición y vas a hacerlo lo mejor posible, pero es un tipo de concurso amable, pausado y se respira de otra manera".

Para Justo, Saber y Ganar no era su primer concurso. Su bautismo televisivo ocurrió en El Cazador, también de Televisión Española. Con este primer golpe, en donde aprendió a controlar los nervios de estar en un plató, comenzó su autocampaña para llegar a Saber y Ganar. El zamorano dedicó varias semanas a mandar correos electrónicos al casting del programa, pero nunca le llamaron. Así que dejó un poco de lado su idea hasta hace año y medio.

"Un conocido, que sí había participado en el programa, me escribió por redes sociales y me aconsejó que escribiera cartas manuscritas, que así me contestarían", relata. Y ni corto ni perezoso se puso manos a la obra para enviar una carta cada dos semanas. A la sexta misiva, Marisa, la directora de casting de Saber y Ganar, se puso en contacto con él y le dijo: "Ya no escribas más, que te vamos a hacer el casting".

Y así es como Justo consiguió que le hicieran la prueba telefónica, donde le preguntan algunas cuestiones de cultura general, para saber si tiene nivel para el programa. Saber y Ganar se rueda en Barcelona y son centenares los aspirantes a participar en el formato, así que se hace necesario este primer cribado para los concursantes.

Pero Justo lo pasó y se le ha podido ver participando durante el mes de febrero y, ahora, tras una edición especial por el 25 aniversario del programa, se retomará el concurso habitual, donde sigue participando.

¿Cómo es el programa?

"Se forma una pequeña familia". Es lo que Justo destaca más de su paso por el programa. En general, el ambiente con el equipo y el propio Jordi Hurtado es "muy amable, están siempre preocupados porque estés bien y todo el mundo esté a gusto".

Aunque reconoce que las grabaciones son duras, porque en una sola jornada se graban unos cinco programas, Justo explica que "es bastante similar a lo que se ve luego por televisión, la mecánica de las grabaciones se parece mucho al propio directo". De este modo, los concursantes "siempre tenemos que estar atentos y se hace ameno".

Y sobre Jordi Hurtado solo puede tener buenas palabras. El zamorano ha podido comprobar que el presentador amable que aparece por la tele es muy real. "Siempre parece estar de buen humor y es de admirar después de 25 años", destaca. Justo ha podido tener un trato cercano con el mítico presentador y cuenta que "cada día llegaba al plató como si fuera el primero, animando a todo el mundo, calmando los nervios y haciendo que todos estuviéramos a gusto".

De hecho, Justo puede presumir que la única fotografía que tiene participando en Saber y Ganar se la hizo el propio Jordi Hurtado. "Le gustó mucho mi camiseta y me hizo la foto", detalla. Eso sí, reconoce que nunca se ha hecho un 'selfie' con el presentador. "Lo admiro mucho, pero no soy mitómano en ese sentido, con haber podido estar con él concursando y pasando algún rato me quedo contento", explica.

No quiere dedicarse a los concursos

Por todos es sabido que algunos de los concursantes más famosos de este tipo de formatos han llegado a dejar sus trabajos para dedicarse por entero a sus participaciones televisivas. Pero no será el caso del zamorano. Justo es ingeniero de Caminos y esa va a seguir siendo su profesión.

Un trabajo que, desde su Zamora natal, donde nació, creció y estudió en el Colegio Amor de Dios y el Colegio Corazón de María, acabó sacando la carrera en la Universidad de Santander, para luego viajar por medio mundo. Ha pasado largas temporadas en Argelia y México, pero también ha podido trabajar en Chile, India o Italia.

Su profesión le ha llevado a desarrollar proyectos de energías renovables, infraestructuras o construcciones varias. Generalmente, su trabajo se centra en "gestionar la construcción de proyectos de obras públicas". Y ahora su 'campamento base' está en Madrid, con su pareja y sus pequeños bebés de solo 16 meses. Contento con su trabajo y su vida actual no se ve renunciando a su profesión para recorrerse los concursos de la televisión.

Eso sí, no descarta la idea de participar en otros formatos similares y está muy agradecido de la acogida que sus paisanos de Zamora han tenido con su participación en Saber y Ganar. "Me han escrito hasta familiares lejanos, primos de mis padres, de Zamora capital y El Perdigón, sobre todo", explica.

Lleva bien los mensajes que recibe a diario de conocidos y desconocidos felicitándole por su participación e intenta ir contestando a todos amablemente. Además, le quita hierro al asunto y bromea con que "de momento, no necesito secretaria".

Sigue los temas que te interesan