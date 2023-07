La Junta niega que las cuadrillas de tierra sufran condiciones "indignas": "Trabajan bajo la vigilancia de los servicios de prevención"

La Junta de Castilla y León ha negado este jueves la denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) de que las cuadrillas de tierra que trabajan sobre terrenos incendiados en la provincia de Zamora lo hacen en condiciones "indignas". "Trabajan bajo la vigilancia de los servicios de prevención", ha señalado la delegada territorial, Leticia García, que ha remarcado que "cuando se producen condiciones desfavorables paran de trabajar" y ha considerado "necesario" actuar sobre los terrenos quemados porque "se están viendo las posibilidades de regeneración y recuperación del monte".

"Se trabaja en horario de condiciones meteorológicas más favorables, cuando más fresco está el clima, y las cuadrillas trabajan necesariamente sobre esos terrenos y bajo las prescripciones de los servicios de prevención laboral", ha insistido, señalando que cuando hay "más de 30 grados" u otras condiciones adversas como "mucho viento" esas cuadrillas "paran de trabajar".

"Trabajan bajo la vigilancia de los servicios de prevención y mientras no haya incendios. Cuando se producen condiciones desfavorables paran, y esta es la regla general siempre", ha afirmado. García ha asegurado que si en algúnmomento se ha llevado a cabo trabajao bajo condiciones no adecuadas "tiene carácter puntual" y ha asegurado que la Junta trabajará para que esa situación "no ocurra" y con "mayor vigilancia".

También ha negado las acusaciones de que existen sustancias cancerígenas en los terrenos en los que trabajan las cuadrillas de tierra. "Con respecto a las sustancias cancerígenas, no disponemos de ningún protocolo que contraindique el trabajo en esos terrenos y el trabajo debe hacerse y se produce siempre bajo las condiciones adecuadas", ha zanjado.

