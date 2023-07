Transforman el antiguo lavadero del pueblo en piscina y desatan la locura en redes

El verano lejos de la playa puede ser difícil de sobrellevar, especialmente en la España interior (y vaciada), donde no siempre es posible disfrutar del frescor que proporciona un lago, un río, un embalse o la piscina municipal.

En esos casos, el ingenio, la imaginación y las ganas de hacer algo para mejorar las cosas marcan la diferencia. Es el caso de este grupo de jóvenes de una pequeña localidad de 167 habitantes en la comarca de La Carballeda de Zamora, Otero de Bodas, que bajo la iniciativa de la Asociación Cultural El Muelo se han puesto manos a la obra y han transformado el antiguo lavadero del pueblo, ya sin utilidad, en una refrescante mini piscina que ha despertado la admiración en la red social Instagram, donde han compartido cómo ha sido todo el proceso.

"Restauramos los antiguos lavaderos del pueblo para poder bañarnos en verano", explican en el vídeo que han compartido en abierto. En la secuencia, animada con la sintonía del veraniego programa televisivo 'Gran Prix', muestran el antes y el después de la restauración, en la que han tenido que sellar grietas, aplicar plano con cemento, pintura y, el paso final, ¡a disfrutar! Una obra colectiva gracias a la que Otero de Bodas ya tiene su pequeño mar. En apenas dos días la publicación acumula más 400 likes.

Las reacciones no se han hecho esperar: "Madre mía, la de broncas qe nos llevamos nosotras por bañarnos ahí, las abuelas no nos dejaban", comenta una seguidora. "¡Chapeau! Qué gran manera de reutilizar parte del mobiliario urbano", comenta otro usuario, "¡Ideaza!", son algunos de los elogios recibidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Otero de Bodas (@oterodbodas)

No es la primera iniciativa de relieve que lleva a cabo la Asociación Cultural El Muelo, que no solo integra a jóvenes, sino a personas de todas las edades. El pasado 25 de marzo lograron recaudar 6.787 euros en un evento solidario en Barcelona detinado a la asociación La Culebra No Se Calla, que surgió a raíz de los pavorosos incendios que asolaron la comarca zamorana en el peor incendio de la historia de España.

Otero no se calla A.C. El Muelo de Otero de Bodas

