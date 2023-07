El PSOE de Zamora avisa de que "estas elecciones no van de si nos cae bien o mal el presidente"

El secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, ha advertido a los votantes de que "estas elecciones no van de si me cae bien o mal el presidente del Gobierno". Para Iñaki Gómez la importancia de estas elecciones debe centrarse en la gestión del gobierno y no en la imagen del presidente. "Creo que el presidente del Gobierno no es lo relevante en estas elecciones generales, sino la gestión que ha realizado nuestro gobierno", afirmó.

Por ello, mencionó algunos datos significativos para respaldar estos años de gestión, entre los que destacó que en mayo de 2018, cuando Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno, había 12.400 personas desempleadas en Zamora y 54.600 afiliados a la seguridad social. "Cinco años después, hay 8.600 personas desempleadas en Zamora, lo que representa 3.800 desempleados menos, y se ha incrementado el número de afiliados a 60.600", detallaba. Para los socialistas zamoranos, estos datos reflejan "una buena gestión económica", e igualmente destacaron los avances en áreas como la transición ecológica y la transformación digital.

El dirigente socialista también destacó la inversión en infraestructuras, como la llegada de la fibra óptica a todos los municipios de la provincia, con una inversión de 32 millones de euros. Además, resaltó el aumento de las semanas de paternidad a 16, equiparándolas a las de maternidad. "Un verdadero avance en la igualdad en este país", remarcaba.

Iñaki Gómez hizo hincapié en que el gobierno de Pedro Sánchez ha logrado avances significativos a pesar de la pandemia y la situación económica derivada de ello y de la guerra en Ucrania, y criticó a la oposición por centrarse en ataques personales hacia el presidente Sánchez en lugar de discutir los logros y políticas públicas del Gobierno.

Por su parte, el candidato del PSOE al Senado por Zamora, José Fernández Blanco, respaldó las afirmaciones de Iñaki Gómez y resaltó la importancia de destacar los hechos y la gestión del Gobierno en lugar de "centrarse en el ruido y las controversias".

Igualmente advirtió de la posible llegada de Vox al Gobierno de España, con "retrocesos que ya hemos visto en Castilla y León", por lo que avisó de que el 23 de julio "nos jugamos" que estas políticas conseguidas en materia de empleo, igualdad y derechos sociales se pierdan. Además, aseguraba que "realmente estamos orgullosos de la gestión que se ha hecho" durante las legislaturas.

También mencionó la importancia de los fondos europeos para España y criticó a la oposición por su postura negativa ante estos logros. "El PSOE ha sido un gobierno valiente que ha defendido a España, sobre todo en Europa", remarcaba.

Finalmente, y en relación con el proyecto de la conexión por tren de alta velocidad con Portugal, Fernández Blanco expresó su apoyo a esta iniciativa y consideró que sería beneficioso para ambas regiones. Sin embargo, señaló que las decisiones finales sobre este proyecto deben tomarse a nivel técnico.

