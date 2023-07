La carta de despedida de un “corazón blanquivioleta” y con recado para la dirección deportiva

El Real Valladolid decidió el pasado miércoles despedir al que ha sido su entrenador de porteros, José Manuel Santisteban, durante los últimos ochos años. Una decisión tomada a falta de dos días para comenzar la pretemporada y cuando todo parecía indicar que no habría movimientos en esta parcela. Un adiós duro porque Santisteban se considera un “pucelano más”. Ahora, el propio protagonista ha querido escribir una carta de despedida a los aficionados donde ha mostrado su corazón blanquivioleta.

“Nada me hubiera hecho más feliz que concluir mi carrera profesional en este club, pero las circunstancias no lo han permitido. Por ello, me toca cerrar una etapa profesional y personal muy bonita”, asegura en su comienzo. Para asegurar que han sido ocho años en los que ha aprendido, ha crecido y ha sido muy feliz rodeado de personas maravillosas que le han acompañado en el camino. Todo esto ha hecho que haya sumado 350 partidos oficiales como técnico de porteros en el primer equipo.

En su carta, el de Barakaldo se acuerda de todos los que han pasado por sus manos, pero en especial del capitán Jordi Masip con el que ha podido compartir seis temporadas. Además, manda un recado para la dirección deportiva ya que recuerda que se va “feliz” por haber cumplido un objetivo que considero primordial para el club: que un portero de las bases llegue al primer equipo, como es el caso de Álvaro Aceves.

“Vine a Valladolid junto a mi familia sin saber qué me depararía, pero puedo asegurar que me he enamorado de la ciudad y su gente. Gracias, Valladolid. Por el trato y cariño que he recibido siempre. Deseo de todo corazón que el Real Valladolid vuelva a donde se merece, a primera división A partir de ahora, seguiré siendo un pucelano más desde la grada. Un fuerte abrazo y ¡Aúpa Pucela!”.

Sigue los temas que te interesan