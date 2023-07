CCOO denuncia que la revocación de poderes del director del Serla es ilegal por “haber hecho trampas”

Comisiones Obreras considera “nula” la revocación de poderes del Director General del SERLA por la composición ilegal del Patronato. Según el sindicato, el órgano del Patronato, en el que el pasado viernes 30 de junio se aprobó la revocación de poderes del Director General del SERLA, se constituyó de manera ilegal, porque participó una persona de la Administración que no es patrono, que no tiene comunicado el nombramiento de patrono y tampoco es suplente.

Entre los cinco patronos de la Administración, en la reunión del Patronato se incluyó al Director General de Industria de la Junta de Castilla y León, Jesús Jiménez Miguel, que no fue convocado a la reunión, ni podía serlo, al no haber sido comunicado al Patronato su nombramiento por parte de la Administración. Por este motivo, desde CCOO consideran que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo “han hecho trampas”, porque esta persona asistió al Patronato ocupando una silla que no le corresponde y, por lo tanto, “con una irregularidad formal que conlleva a la ilegalidad en su composición”.

Por ello, consideran que la revocación del Director del SERLA aprobada en la reunión del Patronato es “nula de pleno derecho” por dos motivos. En primer lugar, por la inclusión en la reunión y derecho a voto de un patrono que no lo era. En segundo lugar, porque se incumplieron los estatutos ya que no se aprobó por unanimidad, pues tanto la CEOE como los sindicatos más representativos votamos en contra.

Ante este cúmulo de irregularidades, consideran que el Director General del Serla mantiene íntegros sus poderes y las funciones intrínsecas al cargo, así como también la persona que actúa de secretaria. Además, la aprobación del cambio de sede del Serla a la Oficina Territorial de Trabajo en esa misma reunión, también sería nula por la ilegalidad en su composición.

“Esta cadena de ilegalidades que está enlazando el Consejero de Empleo, Mariano Veganzones, debería propiciar su cese inminente a la vista de que, en lo que llevamos de legislatura, se ha convertido en el personaje más inepto y ridículo de la política nacional”, aseguran en un comunicado.

Sigue los temas que te interesan