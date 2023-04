Niños en clase a menos de 15 grados en un colegio que no se reforma desde hace 68 años

El pasado 10 octubre de 2019 varios padres del CEO de Coreses se pusieron en contacto con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para compartir el estado que presentaba el aula y las instalaciones en general donde toman clases los niños de Educación Infantil de este centro. Baños en mal estado, clases con un pésimo aislamiento, vallas rotas, el patio del colegio con baches y un peligroso empedrado, óxido en las puertas de entrada y hasta los suelos de las clases con baldosas rotas y desgastado en general.

Desde esa fecha poco o nada ha cambiado. Así se lo transmiten a este periódico desde el AMPA La Fragua del CEO de Coreses que en los últimos meses se ha zambullido en una lucha constante con las Administraciones públicas por conseguir un arreglo definitivo de las instalaciones a las que acuden a diario sus pequeños.

Unas reclamaciones a las que en este ultimo curso se suma, además, la baja temperatura a la que han tenido que dar clase los niños de 3 años en adelante en Coreses. Con la brutal subida del precio de los combustibles, el Ayuntamiento de Coreses se vio obligado a reducir las horas de calefacción del centro.

Algo que desde AMPA, entiende por los altos costes, pero que ha hecho más evidente los problemas de aislamiento de las aulas. "Las ventanas son muy viejas, no aíslan apenas y el frío se cuela por todas partes, además, los baños no tienen calefacción, solo un radiador en su entrada que no los calienta y los niños han tenido que ir a hacer sus necesidades a 10-12 grados". Así lo explican con fotografías que muestran la temperatura que marcaba el termómetro en los aseos durante el invierno.

Imágenes del colegio de Educación de Infantil CEO de Coreses (Zamora)

Una situación por la que el AMPA decidió "ir dando todos los pasos" para reclamar una mejora integral del centro al que acuden en la actualidad 22 escolares. En primer lugar, la asociación mantuvo una reunión con la dirección del centro y el propio Ayuntamiento de Coreses, como responsable del mantenimiento de las instalaciones. "El alcalde nos dijo que el estado del colegio no es ya un tema de arreglos sino que necesita una inversión fuerte", explican. Una rehabilitación integral de las aulas de Educación Infantil que, según trasladó el Consistorio a los padres, se escapa de sus competencias.

Así que el AMPA presentó un escrito a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León donde expusieron que dicho centro fue construido en 1955 y, desde entonces "no ha recibido ninguna mejora o reforma", "salvo un mínimo mantenimiento a todas luces insuficiente".

La denuncia incluye detalles preocupantes, como esta baja temperatura de una de las aulas, con ocho ventanales, que apenas alcanza los 15 grados en invierno a pesar de contar con calefacción. Según el escrito del AMPA, esto se debe a esta falta de aislamiento debido a la antigüedad y mala calidad de los cerramientos, lo que hace que se pierda el calor "y gastarse un dineral en calefacción".

El AMPA relata que la solución temporal que se ha tomado hasta ahora ha sido colocar calefactores en el aula y los baños de los pequeños, pero según la denuncia "esto solo paliaría la situación, sin arreglarla".

Algo que también se traslada a los pasillos, donde la falta de aislamiento en cinco ventanas que los recorren hacen que el frío se extienda por todo el centro. La situación se agrava, según cuentan, con suelos fríos que hacen que los niños tengan que llevar cojines para sentarse.

Pero esto no es todo. En este mismo escrito, el AMPA explica que las paredes desconchadas que necesitan ser saneadas y pintadas; y denuncian que el patio de recreo de los niños está hecho de asfalto pedregoso y cada vez que los niños se caen, sufren heridas e incluso quemaduras. Algo muy a tener encuentra según los padres, puesto que este colegio acoge a niños y niñas de entre 3 y 5 años que necesitan un cuidado y protección adecuados.

Ante esta situación, el AMPA La Fragua solicitaba en este escrito medidas urgentes para solucionar los problemas del colegio coresano a la Delegación Provincial de Educación. "Pedimos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto y realicen las mejoras necesarias en el centro para garantizar unas condiciones adecuadas para la educación de nuestros hijos e hijas", indicaban.

La pelota de un tejado a otro

A todas estas reclamaciones respondía también por escrito el director provincial de educación, Fernando Prada, que indicaba que todas las deficiencias relatadas por el AMPA respondían a competencias municipales, es decir, al Ayuntamiento de Coreses.

La respuesta de la Dirección Provincial especifica que el mantenimiento y conservación de los edificios escolares están "definidos en grado suficiente por la legislación y desarrollados en diferentes publicaciones técnicas cualificadas".

Indicaba por tanto que lo que la ley marca específicamente la distinción entre obras de mantenimiento y conservación y otro tipo de obras, independientemente "de la cuantía económica de la misma, sino de su cualidad (tipo de obra y objetivo que persigue) y que concretamente las obras de sustitución de los elementos que ella no cumplen su función, ya sea por avería, por falta de mantenimiento, agotamiento de su vida útil o por cualquier otra razón, son obras de mantenimiento y conservación, ya que únicamente recuperan las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad del centro". Por ello reiteran que corresponde al Ayuntamiento de Coreses hacerse cargo de la ejecución de estos arreglos en el ejercicio de sus competencias.

Tras recibir esta respuesta, el AMPA La Fragua decidió solicitar una reunión con el director provincial de Educación para detallarle la situación y solicitarle que, de ser necesario, la propia Junta actuara, bien para rehabilitar el edificio por presentar problemas más allá del mantenimiento; o para instar al Ayuntamiento de Coreses a que se haga cargo de lo que la Dirección Provincial de Educación considera que son sus competencias.

Tras este encuentro, Fernando Prada aseguró a la representación de padres que un arquitecto acudiría al centro en el plazo de dos semanas para inspeccionar el mismo y valorar sus peticiones. Pero de esto ya ha pasado un mes y el colegio ni ha recibido dicha visita desde la Junta.

Ahora estos padres del CEO de Coreses se ven en una absoluta indefensión, sin contar con una acción real por parte de ninguna de las Administraciones públicas que, en su opinión, "solo se echan la pelota una y otra vez al tejado del otro".



Sigue los temas que te interesan