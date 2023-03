VÍDEO | "¡Eso es mentira!": El secretario de La Culebra no se calla increpa a Gallardo durante la presentación del concierto solidario

El secretario de La Culebra no se calla increpa a García-Gallardo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, acudía este jueves 30 de marzo a Zamora para presentar el concierto solidario de la Sierra de la Culebra. En dicha presentación desvelaba que el coste total del evento serán 160.000 euros, que la entrada será gratuita y no servirá para recaudar fondos; y que se celebrará el próximo 3 de junio en Villardeciervos.

García-Gallardo justificaba la gratuidad del show asegurando que se trataba de "una compensación moral del daño emocional que han sufrido" los afectados por los terribles incendios, y que ese era en punto solidario del concierto. Además, el vicepresidente de la Junta aseguraba que el macroconcierto servirá como inyección económica complementaria a la zona, cuyos habitantes "ya han sido compensados económicamente", según sus palabras.

Algo que escuchaba incrédulo el secretario de la asociación La Culebra no se calla, Lucas Ferrero, presente en el acto. Ante las palabras de Gallardo, Ferrero alzaba la voz entre el público para negar que todos los afectados por los incendios hubieran sido compensados y atendidos por la Junta "¡Eso es mentira!", espetaba al vicepresidente de la Junta. El representante de La Culebra no se calla recordaba que ni los profesionales del turismo, el ocio o la hostelería han sido tenidos en cuenta por la Junta, y que aún no han recibido ningún tipo de ayuda por su parte.

Ante esto, el director general de Turismo de la Junta, Ángel González, anunciaba que la Junta sacaría en el próximo mes una subvenciones específicas a la hostelería, donde se tendrá en cuenta en la concurrencia competitiva a aquellos negocios que se hayan visto afectados por "acontecimientos climáticos, bien sea un incendio, u otro tipo de desastres y que se vean perjudicadas" para acceder a estas subvenciones.

Además, instaba a Lucas Ferrero a solicitar una cita con él personalmente para tratar las problemáticas que desee trasladarle sobre los hosteleros y profesionales del turismo de la zona. De hecho, al acabar el acto, el director general de Turismo de la Junta se acercaba al secretario La Culebra no se calla para insistirle en que cerrara una reunión entre ellos. Un instante que el equipo que acompañaba a Gallardo ha cortado en seco al ver que los medios de comunicación grababan el momento y han pedido a Lucas Ferrero que abandonara la sala y hablaran en otro momento.

