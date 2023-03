Un puesto en la Oficina de Turismo de Villardeciervos provoca una batalla política en el Ayuntamiento

Un puesto en la Oficina de Turismo de Villardeciervos. Eso es lo que ha provocado una batalla política en el Ayuntamiento, entre el alcalde, Lorenzo Jiménez (PP), y la oposición, conformada por dos concejales del PSOE y uno de Ciudadanos. Y es que estos últimos han remitido un comunicado este sábado asegurando que había impedido que el regidor contratase a su hija para dicho empleo.

Por su parte, el Jiménez ha señalado en declaraciones a este periódico que el proceso es lícito y que se sacó la plaza porque la anterior persona que la ocupaba había conseguido un puesto en la Diputación y que, además, había prisa para poder optar a una subvención de 18.000 euros de la institución provincial.

El alcalde ha aseverado que la plaza se convocó una vez se conoció la marcha del anterior empleado, publicándose en la Sede Electrónica y en el tablón de anuncios. Dieron entonces un plazo de "siete días". A esta primera convocatoria, únicamente se presentó la hija de Lorenzo Jiménez, según el propio alcalde.

Por su parte, la oposición ha acusado al regidor de "no dar publicidad" de este puesto de trabajo, mientras que este ha aseverado que eso es "mentira", ya que incluso volvieron a convocar una segunda vez la plaza y se le trasladó a los concejales de PSOE y Ciudadanos por si querían difundirla. "No están a colaborar con el Ayuntamiento, están a lo que están. No han hecho nada en las dos legislaturas que llevo", ha matizado Jiménez.

Una vez acabado el plazo de esta segunda convocatoria, según el alcalde, volvió a ser su hija la única que se presentó. Entonces se iniciaron los trámites para la firma del contrato. Sin embargo, relata el regidor que empezó una "movida" porque él aparecía en el Tribunal, de lo que además le acusa la oposición, algo que no debía ser al no haber un proceso de selección y, según apuntó el administrativo, tampoco debería haber ningún político adscrito.

Por ello, el alcalde decidió "volver a sacar la plaza", mientras la oposición asegura que ha sido por su "presión" al mismo. "Se ha visto obligado a recular y ha informado a la oposición que convocara de nuevo la plaza", han afirmado desde el PSOE.

Por su parte, Lorenzo Jiménez ha asegurado que no es que haya regulado, sino que se "ha hecho esta gestión de esta manera". "Hace dos o tres años el hijo de uno de estos concejales que denuncia se presentó para un puesto de trabajo que salió del Ayuntamiento y ahí sí había donde elegir. Entonces consideramos mi equipo, la oposición y yo que entrara porque valía para el puesto. Entró y nadie dijo nada. Intentan hacer ruido para sacar dos o tres votos", sentencia Jiménez.

Sigue los temas que te interesan