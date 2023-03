VÍDEO | La madre del niño fallecido en accidente rompe su silencio: "Él nunca abandonaría a su hijo"

La familia del niño de 12 años que murió en un accidente en la A-11, a la altura de Valcabado, en la rotonda de acceso de la A-66, el pasado 6 de marzo ha roto su silencio. Y lo han hecho frente a las cámaras del programa 'Ya es mediodía' de Telecinco.

Samara, madre del pequeño; Dolores, abuela del niño y madre del hombre que presuntamente abandonó el lugar de los hechos; y Fátima, abuela materna del pequeño, han hablado con Telecinco desde el barrio de Las Llamas, donde reside la familia.

La madre ha explicado que su marido "está destrozado porque eran uña y carne" tras lo ocurrido. Según el relato de Samara, su marido niega haber abandonado al pequeño tras el accidente y asegura que "es mentira, porque si él ve a su hijo tirado en el suelo no se hubiera ido. Él nunca abandonaría a su hijo".

Samara también habla de su sobrino, el seguro herido de 17 años, del que asegura que está "en estado de shock" tras lo ocurrido y quien atendió al pequeño. La madre del pequeño asegura que este menor "no se acuerda de nada y solo recuerda que el niño estaba allí en el suelo". Fue este menor quien cuidó y socorrió al niño de 12 años hasta que llegaron los servicios sanitarios.

El presentador del programa, Joaquín Prat, le ha preguntado directamente a la madre del pequeño fallecido si es posible que su marido se ausentara en algún momento del lugar del accidente. Algo a lo que Samara ha respondido que "no le puedo decir porque yo no estaba allí, está en investigación y lo tendrá que decidir el juzgado". También ha confirmado que su marido no tiene carnet de conducir, pero no ha querido dar más detalles del asunto.

Las tres mujeres se han mostrado muy emocionadas hablando de Diego, el pequeño de 12 años y no han dejado de llorar ante las cámaras.

