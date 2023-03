Guzman, Míster Zamora y médico rural: "Lo más difícil del concurso es contestar a todas las chicas que te escriben"

Míster International Spain celebra su próxima edición del 28 de mayo al 4 de junio en Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife) y Zamora ya tiene su representante. Se trata de Guzmán Miranda, de 26 años, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Alcañices y aficionado al culturismo. El joven afronta el concurso como veterano, puesto que ya fue el candidato de la provincia en 2020.

Ningún zamorano ha conseguido todavía ganar este certamen, pero Guzmán se encuentra con el convencimiento de que "estoy bastante preparado para lo que se busca en el concurso". Su filosofía de vida siempre que afronta un reto o una competición se basa en cuatro puntos: "Confianza, trabajar duro, actitud mental positiva y diversión".

Así que con esto en la cabeza prepara su candidatura para lucirse en tierras canarias. De hecho, el concurso no parece poner nada nervioso al joven zamorano que, incluso reconoce que la prueba más difícil del certamen para él es "contestar a todas las chicas que te escriben y tener que sacar tiempo para responderlas".

Por el momento, el joven se lo toma con calma y aún no ha recibido ofertas sobre patrocinadores y apoyos de negocios o entidades de la provincia que quieran ayudarle en esta carrera para convertirse en el Míster International de España. "Todo el que quiera colaborar es bienvenido", anima Guzmán.

Guzmán Miranda, en una sesión de fotos

En años anteriores, sus predecesores han hecho mucho hincapié en utilizar su candidatura para aprovechar para promocionar a la provincia de Zamora y que se conozcan sus múltiples bondades. Fue el caso, por ejemplo, de Roberto Martínez (2022), quien aseguró a este periódico que iba a volcar en la realización del vídeo promocional "para que la gente se dé cuenta de lo que es Zamora, que parece la gran olvidada de España y hay gente que no sabe ni ubicarla. Quiero promocionar mucho mi tierra en el concurso".

Guzmán, en cambio, se lo toma de otra manera. No dejará de "hacer mención de Zamora, como hice en mi presentación de 2020, donde conté algunas de sus bondades y características", pero sí deja claro que "no es un certamen de provincias, me presento yo, y es a quién tengo que promocionar".

Elegido por la organización

Algo debe tener Guzmán ya que la propia organización fue quién le propuso volver a ser el candidato por Zamora. Fue el propio director de Míster International Spain, Cres del Olmo, quien se lo propuso. Y no fue el único. Según cuenta Guzmán, Reinado Nacional de Belleza (RNB España), el otro concurso oficial en el país que elige al representante de España para Mister Supranational, Mister International, Mister Global y Caballero Universal también le contactaron para ser el candidato de Zamora.

Guzmán Miranda

"Hablé con mi representante y tuve que decidirme por uno de los dos y elegí Míster International Spain", explica Guzmán. Y es que ambas participaciones no son compatibles y el doctor zamorano se decantó por el concurso que ya le había dado su confianza en 2020.

Guzmán nació en Barcelona, pero desde que tenía un año reside en Zamora, por lo que se considera zamorano 100%. Actualmente desarrolla su carrera profesional en pleno medio rural, concretamente en Alcañices, donde atiende a los vecinos de Aliste. Por lo general, sus pacientes son bastante discretos con respecto a su candidatura como míster. "Alguno lo sabe, pero no muchos me dicen algo sobre el tema", explica.

También le reconocen de la televisión, puesto que Guzmán participó en Hombres, Mujeres y Viceversa en 2019. Pero todos los comentarios hasta el momento son de ánimo y de apoyo para su doctor.

Futuro cirujano estético

Guzmán Miranda, atendiendo a una paciente en el Centro de Salud de Alcañices

Aunque está contento con los vecinos de Aliste, las metas de Guzmán en la medicina pasan por hacer el MIR y especializarse en cirugía estética, que no tiene forma de hacerse en Zamora. Es la rama que más le llama la atención y su deseo es trasladarse a Málaga donde, explica, que "hay bastante sanidad privada, es una buena ciudad para desarrollar tu carrera y está Marbella, donde hay grandes profesionales de la cirugía estética".

El caso de Guzmán es como el de tantos otros jóvenes profesionales de Zamora que no encuentran en la provincia la salida laboral más idónea para ellos. El doctor cuenta que "cuesta quedarse porque no hay ocio, ni los mismos recursos que en otras provincias".

También le pilla de cerca la dificultad de acudir todos los días a su puesto de trabajo. Tanto él como sus compañeros tienen que recorrer varios kilómetros todos los días por la traicionera N-122 para poder llegar al centro de salud. "Por la devoción y el amor que tenemos a la medicina no vale todo", se queja el joven sanitario.

Sigue los temas que te interesan