Domingo, un alcalde zamorano en busca del amor en First Dates: "Puedo esperar 15 días para acostarnos"

Domingo Refoyo dirigió el Ayuntamiento de Santa Eufemia del Barco durante cinco legislaturas. Todo el mundo lo conoce en su pueblo y, desde hace unos días, también lo conocen a nivel nacional. Este hombre de 90 años se plantaba en el comedor más famoso de la televisión para encontrar el amor en First Dates. Domingo quiere disfrutar de la vida y encontrar a una mujer que le haga compañía, tras haber perdido hace años al amor de su vida hace 25 años.

Y con ese entusiasmo se plantaba en el programa de Carlos Sobera. Enfrente tenía a Manuela, una extremeña que no parecía igual de encantada de que el exalcalde zamorano fuera su cita. Domingo lo intentó, pero su pretendiente no estaba por la labor.

Manuela le contó que está sola y que cuando sus hijos van a verla están todo el rato con el móvil y luego se van a dormir a su casa. Pero la mujer no ha notado que Domingo fuera su tipo y ha intentado esquivarle hasta la mirada. Pero eso no ha frenado al exalcalde, que ha seguido intentando y le ha contado que todos los días iba a echar a partida con un café, que tenía cuatro nietos, y que su hijo y sus nietos vivían en Nueva York. Algo que ha interesado poco a Manuela; a lo que Domingo ha respondido que "conversación no tiene".

La química no ha surgido entre Manuela y Domingo. Y no será porque el zamorano no haya puesto su empeño y toda su buena disposición. Ante la queja de Manuela de que Domingo residía muy lejos, el exalcalde se ha mostrado dispuesto a mudarse a Madrid. "Si me dice que sí, no se va a arrepentir", detallaba.

Pero su cita no se ha mostrado nada receptiva con la idea. Algo que ha importado poco a Domingo que ha insistido en que él quiere una mujer para convivir y podría estar dispuesto a esperar "quince días para acostarnos juntos".

Pese al despliegue de ofrecimientos, parece que el bueno de Domingo se ha vuelto a Zamora sin acompañante.

