El acusado de abofetear a su esposa en TikTok se enfrenta este martes a un año de cárcel

Ella no denuncia y pide que no les separen: en libertad el hombre que abofeteó a su mujer en TikTok

El hombre acusado de abofetear a su esposa en medio de un directo de TikTok será juzgado este martes por el Juzgado de lo Penal número 1 de Soria y se enfrenta a un año de prisión, que es la pena que solicita la Fiscalía tras entrar de oficio y denunciar los hechos.

Esta vista se celebrará este martes después de que a principios de febrero el acusado rechazara llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el juicio rápido que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que tiene competencias en materia de Violencia sobre la Mujer. Cabe recordar que el varón llegó a ser arrestado tras viralizarse los hechos.

La Fiscalía solicita para él un año de cárcel por un delito de maltrato recogido en los artículos 153.1 y 153.3, así como la prohibición de tener el permiso para portar armas durante tres años, además de privarle de poder acercarse y comunicarse con la presunta víctima durante el mismo tiempo, según informa EFE.

El vídeo, que se hizo viral rápidamente en redes sociales, se observa como la joven recibió una fuerte bofetada mientras se encontraba hablando en directo con tres jóvenes en la red social TikTok. En ese momento, la mujer aseguró que le había golpeado su padre, aunque posteriormente reculó y explicó que se trataba de su pareja.

Vista la repercusión de las imágenes, el acusado acudió hasta las dependencias policiales de Soria para manifestar que, a raíz del vídeo, estaba recibiendo muchos insultos y amenazas. Finalmente, tras las indagaciones efectuadas por los agentes, la Policía Nacional decidió detenerle como supuesto autor de la agresión.

Durante la celebración del juicio rápido el acusado se acogió a su derecho a no declarar, al igual que su pareja, que además renunció a cualquier medida de protección, así como a disponer de asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.

Ante la situación, la Fiscalía solicitó como medida cautelar hasta la celebración del juicio de hoy una orden de protección, pero el juzgado lo denegó, ya que entendía que con los datos disponibles "no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo" para la joven, además de que cuatro días después de los hechos el matrimonio "seguía conviviendo".

De la misma manera, también tuvo en cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales y que la supuesta víctima no había interpuesto una denuncia contra su marido. Asimismo, precisó que la mujer durante su declaración exigió que no la separasen de su marido y que tampoco lo hicieran con su hijo de dos años.

Una agresión de #TerrorismoMachista en pleno directo que se hace viral.

Y ahora tenemos la respuesta por parte de la pareja.

Sumisión, dominación, vergüenza y maltrato. Eso es lo único que hay en los vídeos.

¿Qué excusa es esa del dinero? ¿Quién gana si eso fuese un show? NADIE. pic.twitter.com/HUoLF4hqYf — Lechuga Feroz🔻✵🥬 (@lechuga_feroz) January 29, 2023

