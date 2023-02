“Valladolid está en racha”: el lotero que lleva repartiendo grandes premios desde el Mundial del 82

El sorteo de La Bonoloto dejaba, este lunes, un premio de 1.040.018 euros en Valladolid. De nuevo. Concretamente el boleto premiado fue validado en el Despacho Receptor nº85.765 que se ubica en la calle Perpendicular, 12, en el barrio de La Victoria.

El dueño de dicha administración es José Manuel González Quintana. Un burgalés, nacido hace 63 años en Cilleruelo de Abajo, un pueblo burgalés de unos 200 habitantes, pero llegó a Valladolid cuando tenía solo cinco años.

“Siempre me ha ido bien con las loterías en mi Quiosco Júpiter. Llevo 40 años, para 41, dando suerte. Desde el Mundial de 1982. Puse el quiosco y, a la vez la administración de loterías y no me puedo quejar porque he dado muchos grandes premios a lo largo de todos estos años”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el burgalés de nacimiento pero vallisoletano ya de adopción.

La última gran alegría la ha dado este lunes, 20 de febrero. Ese primer premio de La Bonoloto que ha vuelto a dejar en Valladolid 1.040.018,24 euros, ni más ni menos. Que no es el primero que cae en la ciudad del Pisuerga en las últimas fechas.

El pasado 8 de febrero, Fernando Galindo, el propietario de la Administración de Loterías de la Plaza de Vadillos número 7 repartía otro gran premio del mismo sorteo en Valladolid. En este caso el premio ascendía a los 767.023 euros.

“Me avisaron en la noche de este lunes los compañeros, por el grupo de Whatsapp que tenemos, escasos minutos después de que se celebrara el sorteo. Además, los amigos de mi hijo se lo dijeron también y éste me avisó a mí. Fue una explosión de alegría tremenda”, confiesa el lotero, con ilusión.

Ha dado ya muchos grandes premios desde ese 1982. Tres primeros de La Lotería Nacional, un segundo, un quinto de la Lotería de Navidad y también de La Quiniela. Además del sorteo de El Quinigol. “He dado mucho dinero y siempre me pongo contentísimo. Imagínate el cliente”, asegura.

“Estoy encantado con este último gran premio. Generalmente son clientes habituales, al estar en el barrio pero todavía no sabemos a quién le ha tocado. Pienso que será un cliente habitual”, añade José Manuel.

Nuestro entrevistado añade que estas grandes cantidades de dinero “le viene bien a todo el mundo” porque “ayuda a familias a salir adelante”, pero no duda en confesar que si es para alguien del barrio y que además sea cliente habitual, “mejor”.

“Valladolid está en racha con La Bonoloto. Ojalá que siga así y que podamos seguir repartiendo ilusión y mucho dinero”, finaliza.

