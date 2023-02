La Junta defiende que el bono por nacimiento pueda usarse en grandes superficies: "Sus trabajadores son de aquí"

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, ha defendido que el bono por nacimiento o adopción pueda utilizarse en cualquier establecimiento de la Comunidad, incluido en las grandes superficies. Esta ayuda se otorga a través de la Tarjeta Familia, donde se ingresarán hasta 2.500 euros por hijo nacido o adoptado desde el 1 de enero de 2023, y la particularidad es que solo podrán gastarse en comercios ubicados dentro del territorio de Castilla y León.

Por tanto, aparte de promover la natalidad, el objetivo de la Junta es dinamizar el comercio de la Comunidad. Pero algunas voces críticas consideraban que para esto sería necesario excluir a las grandes superficies y limitar su uso a los negocios de proximidad de cada territorio. Pero Isabel Blanco ha defendido la inclusión de los grandes espacios comerciales en esta campaña justificando que "en ellas trabaja gente de aquí, dan empleo a personas que viven en Castilla y León".

Para la consejera de Familia, este bono por nacimiento o adopción tiene que fomentar la "economía circular", es decir, que quienes utilicen la Tarjeta Familia lo hagan en establecimientos de la Comunidad, que a su vez puedan así mantener sus empleados, que también viven en el territorio y consumen en él.

Responsabilidad de los padres

Isabel Blanco ofrecía estas declaraciones tras una reunión con representantes de la Cámara de Comercio, de la Federación de Asociaciones Zamoranas de empresarios de comercio, de Cpyme-CEOE Zamora y del Colegio de Farmacéuticos, así como con varios comerciantes locales, para explicarles el funcionamiento de este bono por nacimiento y cómo pueden adherirse al programa para "que no queden dudas de que en su establecimiento se puede utilizar la tarjeta sin problema".

Eso sí, la consejera de Familia ha querido aclarar que la adhesión a la campaña no implica que "tengan que ser fiscalizadores" de los productos que adquieran sus clientes. Isabel Blanco apela a la responsabilidad de los padres beneficiarios de esta ayuda para que la utilicen "en aquellos productos que realmente sean para ese hijo recién nacido o adoptado".

Cabe recordar que tras su aprobación, el Bocyl no especificó una lista concreta de los productos que se pueden comprar con la Tarjeta Familia. Eso es, según la consejera, "porque si pusiéramos una lista de 2.000 o 3.000 productos, siempre se nos va a quedar algo fuera que puede ser necesario para alguien". Así que la Junta ha decidido confiar en el buen proceder de los padres y, cuando termine la ayuda, "se les pedirá la justificación de gastos". En concreto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades llevará a cabo auditorías para comprobar que las familias están utilizando la tarjeta para su finalidad real y, por lo tanto, es obligatorio que los beneficiarios de la ayuda guarden los tiques de compra hasta seis meses después de agotarse el crédito, ya que podrán ser requeridos para comprobar su uso.

525 familias ya han solicitado la Tarjeta Familia

Desde que se lanzó el bono nacimiento la semana pasada, se han presentado 525 solicitudes para esta ayuda económica destinada a las familias por nacimiento o adopción de menores a partir del 1 de enero de 2023. Según ha informado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las primeras tarjetas de prepago, que permiten acceder a esta ayuda económica, llegarán a los primeros hogares en el mes de marzo.

Cabe destacar que el plazo para presentar la solicitud será de tres meses desde la fecha de nacimiento o adopción, o desde el día 6 de febrero para los niños nacidos o adoptados desde el 1 de enero. La convocatoria se resolverá en función de las solicitudes recibidas y cada resolución podrá contener una pluralidad de beneficiarios, siendo el plazo máximo para resolver cada solicitud de seis meses.

Las ayudas se abonarán a través de la Tarjeta Familia, incorporando inicialmente a la misma un saldo del 50% de la subvención concedida y el 50% restante a partir de los seis meses de la primera recarga. La tarjeta solo puede ser utilizada para el pago de bienes o servicios básicos para la alimentación infantil, pañales, productos de higiene, ropa y accesorios, farmacias, ortopedias u otros para la atención infantil en establecimientos de Castilla y León.

Además, para que el comercio de Castilla y León se dinamice, la tarjeta solo puede utilizarse en comercios de la Comunidad, sin embargo, no es necesario que estos establecimientos hagan ninguna gestión para que la ‘Tarjeta Familia’ pueda ser utilizada en ellos. No obstante, se recomienda que completen el formulario de la Gerencia de Servicios Sociales que encontrarán en la página web de la Junta para poder recibir los distintivos para colocar en sus locales y que los usuarios no tengan dudas de que pueden hacer uso de la ayuda en ellos.

