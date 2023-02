Puente no cierra la puerta a que Fernández Antolín forme parte de la lista del PSOE: "Estaría encantado de contar con él"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no cierra la puerta a Martín Fernández Antolín, exportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento. El 8 de febrero, cuando dimitía aseguraba que el actual alcalde es el único que tiene "un proyecto" para la ciudad. En este sentido, no descartaba la posibilidad de ir en la lista del PSOE puesto que es "quien ha demostrado que tiene una visión integral de la ciudad y un proyecto para Valladolid". Esas eran sus palabras en la despedida que realizaba ante los medios hace apenas seis días.

En este sentido, Puente se ha pronunciado y no cierra la puerta a Fernández Antolín forme parte de la lista del PSOE con la que irán a las próximas municipales: "A mí Martín no me disgusta nada, es una decisión que no tengo tomada, pero es un hombre con el que estaría encantado de contar". Afirma que, por ahora, no han hablado y que primero lo deben "pensar y valorar". Sin embargo, ha elogiado al que fuera portavoz de Ciudadanos, a quien ha definido como un hombre "muy moderado y con una ejecutoria ejemplar en los cuatro años que ha estado".

Por todo ello, ante el guiño que ha realizado "como mínimo" se lo va a "tomar en serio". Referente a su dimisión, no le ha sorprendido el hecho en sí sino que "haya aguantado ahí cuatro años". En este sentido, le ha agradecido sus palabras y afirma que le tiene "un gran respeto". Un hombre que "se ha ganado el cariño de toda la corporación" y que ha sido un "buen concejal". Finalmente, le ha agradecido la "valentía" de expresar públicamente su opinión sobre la "única persona a la que ve con un proyecto para Valladolid".

Puente tiene de margen hasta el 10 de marzo para presentar la lista del PSOE y asegura que va a "apurar los plazos". Este martes ha confirmado que "habrá algún cambio" aunque intentará que "no sean muchos" porque, en líneas generales, está "satisfecho". Sin embargo, cree que van a unas elecciones donde "tenemos opciones de un gran resultado" y, por ello, las van a "exprimir al máximo".

Los Goya en Valladolid

Hay mucha expectación sobre qué pasará finalmente con la gala de los Premios Goya en Valladolid. El pasado lunes, el alcalde dejaba entrever que hay una posibilidad grande de que se celebre en la ciudad y que es una "candidata seria" para albergarlos. Hace tiempo que buscan un evento que se pueda celebrar en febrero y ante la pregunta de qué se podrá hacer, Puente responde: "Los Goya se celebran en febrero".

Asegura que "si acaban en Valladolid, les va a costar salir" y que es un lugar "cómodo" para poder "desplazar a viajeros desde Madrid". No tiene dudas de que "la ciudad se va a volcar" y de que quiere que esté "implicada en el evento".

Lo único que faltaría sería el auditorio, que se puede hacer de carácter provisional o definitivo, "en función de lo que vayamos viendo". Él ya tiene claro dónde se haría todo lo que rodea a la gala, que sería en la Feria de Muestras. "Un lugar óptimo, donde todo está al mismo nivel", puntualiza.

Switch "va a salir"

Sobre el proyecto de Switch Mobility, por ahora, hay pocas respuestas y muchas preguntas. Puente garantiza que "saldrá adelante" pero que es un proceso lento. Esta tarde se reunirá con ellos y tiene claro que "va a salir". Lo que ocurre es que "ellos están con reajustes, contratando a un CEO para Europa, un proceso de readaptación". Pero garantiza que "estamos reuniéndonos y trabajando".

2022, un año de "recuperación" del turismo vallisoletano

El 2022 ha sido un año de "recuperación" del turismo vallisoletano. En estos doce meses se han recibido a más de 410.000 viajeros y se han realizado cerca de 800.000 pernoctaciones, un 40% más de las que se habían registrado en 2021.

Este tiempo se ha apoyado en cinco pilares fundamentales: la enogastronomía, el turismo cultural y cinematográfico, congresos y reuniones, el turismo internacional y el desarrollo como Destino Turístico Inteligente. De este modo, se ha registrado también la "edición más potente" con el Concurso Nacional y el Campeonato Mundial de Tapas.

Puente ha destacado que este 2022 pasará a la historia por la aprobación de los Planes de Sostenibilidad Turística 2023-2025 por el cual la ciudad va a recibir 8,6 millones de financiación europea y 15 millones de local. Estos suponen la puesta en marcha de dos proyectos: 'Valladolid Ciudad Creativa' y 'Valladolid. Centro de la Cultura del Vino'. En relación con este aspecto, asegura que están "muy volcados" con la importancia que tiene el vino y la gastronomía que supone una "cantidad de dinero importante" y, el otro es el turismo deportivo.

Otro de los aspectos que ha señalado son los apartamentos turísticos. "Hace 5 años, el número de plazas en Valladolid era pequeño, ahora hay cerca de 600 regularizadas y 300 no", afirma el edil.

