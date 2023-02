The Electric Alley vuelven a la carretera con una parada muy especial en La Cueva del Jazz en Zamora

The Electric Alley

La banda de rock nacional, The Electric Alley, presentará el próximo sábado 11 de febrero a las 21:00 horas en La Cueva del Jazz su último disco, 'Apache'. Desde su formación en Cádiz en 2012, The Electric Alley ha establecido su presencia en el mundo de la música con un sonido que rinde homenaje a la música de los años 70 y ha obtenido críticas positivas y reconocimientos en su camino.

El primer álbum de la banda, 'Backward States of Society', fue un éxito y 5 de sus temas fueron presentados en el Canal F1 producido por Movistar TV. Además, el tema 'No Control' fue utilizado como tema principal del broadcasting del Campeonato Mundial de Fórmula 1 durante 2014 y 2015. Con el lanzamiento de su segundo álbum 'Get Electrified' en 2015, la banda alcanzó un nuevo nivel de éxito y recibió reconocimiento por ser uno de los mejores discos de su género en 2015 por los medios especializados españoles.

Desde entonces, la banda ha continuado girando por Europa y lanzando discos que demuestran su evolución y madurez musical, como 'Turning Wheels' en 2018 y su último trabajo 'Apache'. La gira de 'Apache' promete ser un gran éxito para The Electric Alley, y los fans pueden esperar una experiencia de concierto llena de energía y pasión, con influencias que van desde Led Zeppelin hasta Aerosmith.

Las entradas para este concierto están disponibles en la taquilla de La Cueva del Jazz, La Perla y La Pinta de Oro, y también se pueden reservar en la web www.lacuevadeljazz.com, a 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

Documental y jazz-flamenco

Además, La Cueva del Jazz presenta una semana llena de entretenimiento y cultura para los amantes de la música y el cine. El miércoles 8 y jueves 9 de febrero, se proyectarán las dos partes del documental 'Cadijeando' del reconocido cineasta zamorano Víctor L. Gómez. Este documental explorará la música y la cultura de la región de Cádiz, a través de entrevistas con músicos locales y la presentación de algunos de los mejores momentos musicales de la región.

El viernes 10 de febrero, será el turno del concierto 'Colisionando Quejios', con la participación de tres músicos de renombre, Jorge Pardo, Antón Jiménez y Bego Salazar. Este concierto combinará dos géneros musicales tradicionales de la región, el Flamenco y el Jazz, creando una experiencia única y emocionante para los asistentes.

Las entradas anticipadas para el concierto cuestan 15 euros, mientras que las entradas a la taquilla costarán 18 euros. Las entradas están disponibles para su compra en La Cueva del Jazz en Vivo y también se pueden reservar en la página web

Archivado en Conciertos música, Música, Zamora (Municipio)

Sigue los temas que te interesan