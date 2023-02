Tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid por el Serla, la zona de bajas emisiones y las bicicletas

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de este martes, 7 de febrero, ha tratado los temas más candentes de la región durante el último mes. Comenzaban con el debate del nuevo sistema de bicicletas, que ha quitado zonas de aparcamiento. Continuaba con los locales vacíos de la ciudad, seguido de las zonas afectadas por el túnel de Panaderos y Labradores y continuaba con la Zona de Baja Emisiones. Todo ello para finalizar con la moción en defensa del Serla.

Los grupos municipales Valladolid Toma La Palabra y Socialista han llevado al Ayuntamiento de Valladolid una moción para defender a las empresas y personas trabajadoras de Valladolid. Han pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que recomponga de forma “inmediata” el Diálogo Social y que “garantice la continuidad del Serla”. Una petición que se ha realizado bajo la atenta mirada de los representantes de CEOE, UGT y CCOO.

Ha sido el concejal Pedro Herrero quien ha hecho esta solicitud. Lamenta que “en el peor momento de Castilla y León, con peores indicadores económicos y despoblación, para una cosa que funciona y se la cargan”. Desde el PSOE afirman que este “retroceso es gravísimo”. Por ello, desde el Ayuntamiento se han comprometido a cumplir sus “compromisos firmados y dar cobertura a las empresas y trabajadores que se queden desamparados por la Junta de Castilla y León”. Herrero pedía el apoyo del resto de grupos para que “el Diálogo Social esté a salvo en Valladolid”.

El grupo municipal Vox, con Javier García Bartolomé, ha defendido que el Serla “no es un organismo público sino privado” formado por patronal y sindicatos. Alegando de este modo que “tienen todo el derecho a crear sus órganos de financiación y conciliación” pero que la Administración “no tiene la obligación de financiarlo”.

García Bartolomé criticaba que “defender el Serla es defender la privatización de un servicio público”. De este modo, ha puntualizado que en Castilla y León hay dos sistemas de mediación y conciliación. Uno de ellos es el Serla y el otro procedente de la Junta de Castilla y León. Y matiza que este organismo tiene un coste de 900.000 euros al año. Asimismo, lo cataloga de “ineficaz”, explicando que en 2022 quedaron más de 1.000 reclamaciones sin atender. Por ende, afirmaba: “Si comparamos la mediación privada y pública vemos que el Serla consigue un 46% de acuerdos y la mediación de la Junta un 52%”.

Desde Valladolid Toma La Palabra (VTLP), Alberto Bustos ha explicado que “los recursos de formación mejoran las competencias de las personas, la orientación la mejora para la entrada al mercado laboral y la prevención evita o disminuye riesgos laborales”.

El grupo municipal Ciudadanos, Vicente de Pedro defendía que es “importante cuidar” el Serla y que Mañueco “tome cartas en el asunto y sino el señor Feijóo”. Además, afirma que deben “revisar” el papel de las organizaciones sindicales y entender el “papel relevante” que han tenido. Finalizaba alegando: “Cuando todo el mundo está contento con algo, no tiene sentido eliminarlo”.

Por su parte, Pilar del Olmo desde el Partido Popular comenzaba su intervención asegurando que valora y respeta el trabajo del Diálogo Social. “Conozco y reconozco el papel importante que han desempeñado en distintas crisis en la Comunidad. Lo he visto crecer, superar dificultades y consolidarse”, aseveraba.

Por todo ello, cree que se trata de un debate “serio y útil” para Castilla y León. Pese a estar de acuerdo con la moción presentada, aunque con alguna puntualización, ha matizado que “no está establecido en la Constitución Española el Diálogo Social” y que la exposición de motivos le parecía “exagerada”. El debate lo ha tildado de “oportunista”. Por ello, ha presentado dos enmiendas a la moción.

Desde el PSOE le contestaba Herrero: “Nadie pretende darle lecciones. El único responsable de este cambio es Alfonso Fernández Mañueco”. Por otro lado, al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, le ha acusado de ser un “inútil, señorito, déspota, inmaduro, grotesco y cretino”. Y continuaba alegando que “la extrema derecha no cree ni en la política ni en el diálogo”. Además, ha matizado que “gracias” a Vox, Castilla y León es “la vergüenza nacional” y que es “el peor gobierno de la historia”.

Por otro lado, bajo su punto de vista, considera que Mañueco debería coger el teléfono y decirle: “Juan, que sepas que estás cesado tú y tus consejeros”. Recordando la llamada que se produjo entre el actual presidente de la Junta y el exvicepresidente, Igea. En ese momento, “no había motivos" y ahora "sobran". Una moción que ha sido aprobada con 26 votos a favor y uno en contra; contando con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra, exceptuando Vox.

Menos plazas de aparcamiento por Biki

La ubicación de las nuevas bicicletas sigue siendo un debate abierto. Las bikis han llegado a Valladolid y su implantación ha supuesto la pérdida de muchas plazas de aparcamiento por la ciudad. Son muchos los vecinos, comerciantes y barrios, en general, molestos.

Un conflicto que ha vuelto a poner sobre la mesa el Grupo municipal Vox en el Pleno del Ayuntamiento de este martes, 7 de febrero. García Bartolomé aseguraba que es un “disparate” quitar 250 plazas de aparcamiento. “Esto tiene mala fe, en el pliego de prescripciones se manifiesta que las estaciones de préstamos se emplazarán en la calzada en los espacios situados para el vehículo privado. No ha sido casualidad”, aseguraba el portavoz de Vox y matizaba: “El cargarse aparcamientos ha sido cosa de Puente”.

Desde Vox tienen claro que el objetivo que tienen es “penalizar y limitar el tráfico de la ciudad”. Además, afirma que el modelo de movilidad del Gobierno se resume en “falsedad e hipocresía”. No solo eso, sino que también apuntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hace unas semanas estuvo en la ciudad del Pisuerga y se le pudo ver disfrutando de estas nuevas bicicletas.

Ante este hecho criticaba que “se hacen los ecologistas” pero Sánchez “acababa de aterrizar en el falcón desde Madrid y Puente no cogía una desde la campaña de 2015”. Y no quedaba ahí, ya que continuaba: “Ya sabemos que usted es más de moverse en yate o mercedes”.

Desde Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez lamenta que para Vox “la bicicleta es una opción de tercera donde creen que no hay que gastar dinero”. Y le preguntaba a García: “Dice que hemos eliminado plazas de aparcamiento de vehículos, ¿es que los coches no lo son?”. Explicaba que es “lógica” su ubicación puesto que “tienen que estar al nivel de la calzada que es por donde tienen que transitar”.

Una moción que ha sido apoyada por los populares que consideran que “no escuchar a la ciudadanía no es un buen ejemplo”. Asimismo, aseguraban que la empresa de estos servicios públicos tenía seis millones de usuarios más de los que hay ahora: “Heredaron un sistema de bicicletas que no puede ser comparado con el actual” y puntualiza que: “No escuchar a los ciudadanos no es un buen ejemplo”. Una moción que, finalmente, ha decaído con 13 votos a favor y 14 en contra.

Zona de Bajas Emisiones

El grupo municipal Popular ha llevado una moción para que el Equipo de Gobierno paralice la tramitación de la Ordenanza por la que se crea una zona de bajas emisiones en el municipio de Valladolid. "Es una ciudad moderna, innovadora y con un futuro verde", apunta María Sánchez, de VTLP.

Por su parte, el concejal del PP, Francisco Blanco, ha asegurado que han participado en debates ciudadanos y que "ha quedado claro que no le ha gustado a nadie" esta ordenanza. "Cuando ganemos las elecciones, nuestra propuesta de bajas emisiones va a ser razonable, consensuada y razonada con los vecinos", garantizaba Blanco.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha pronunciado para explicar que esta ordenanza la han valorado teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia donde anulaba la zona de bajas emisiones de Cataluña. Sánchez ha vuelto a alegar que el objetivo es "reducir las emisiones" y que tiene claro el lugar en el que vive. Finalmente, Puente intervenía: "Es una pena que en materia de movilidad no vayamos de la mano". Una moción que, finalmente, ha decaído con 13 votos a favor y 14 en contra.

Locales vacíos y túneles de Panaderos y Labradores

Por otro lado, el grupo municipal Ciudadanos ha llevado al pleno una moción para dinamizar el alquiler de locales vacíos. Justificaban que no pueden trasladar a la sociedad un mensaje de que los “locales están en uso”.

Desde el Partido Popular han hablado sobre los comercios de labradores y panaderos que se han visto perjudicados debido al retraso de los plazos de ejecución. Afirman que es “un espacio castigado por una coyuntura que no le ha resultado favorable durante mucho tiempo”. “Señor Herrero está la zona mucho peor de cuando iniciaron las obras, se nota que hace tiempo que no pasa por ahí”, afirmaba Irene Núñez.

García Bartolomé ha criticado a Saravia diciéndole que “siempre justifica todo a posteriori”. Moción que ha decaído con 13 votos a favor y 14 en contra.

Archivado en Castilla y León, Plenos municipales, Valladolid (Municipio)

