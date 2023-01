La Junta anuncia que ya ha encontrado una "alternativa" a la supresión del Serla

La Junta de Castilla y León ha anunciado que ya ha encontrado una "alternativa" a la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla). Así lo ha anunciado el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien ha añadido que esta "ya está disponible" en todas las oficinas de trabajo de la Comunidad.

En declaraciones recogidas por la Agencia Ical, Veganzones ha apuntado que esta nueva alternativa no solo puede atender a los 4.000 casos al año que actualmente maneja el Serla, sino "a muchos más", y además, ha anunciado que "no supondrá una mayor carga de trabajo para los técnicos profesionalizados encargados de llevarlo a cabo".

El consejero de Industria, Comercio y Empleo ha explicado esta cuestión durante su visita a las instalaciones de la empresa Leche Gaza en Coreses (Zamora). Aquí también ha afirmado que esta alternativa ya ha sido implementada "con éxito" en las oficinas de trabajo de la Comunidad y que está dando resultados positivos.

Yolanda Díaz

En cuanto a la petición hecha por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, donde ha pedido explicaciones de la supresión del Serla pidiendo una carta de la Junta, Veganzones ha declarado que aún no ha recibido ninguna comunicación al respecto y que no tiene noticias de que la ministra haya dicho algo al respecto. "A mí no se ha dirigido la ministra. No tengo noticia de que haya dicho nada", detallaba.

