García-Gallardo asegura que el gobierno de coalición "está como un roble" y que "nunca estuvo en peligro"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha defendido hoy que el gobierno de coalición con el PP está "como un roble", tras la polémica por el protocolo antiaborto. García-Gallardo, en una visita a Madrid Fusión, ha dejado claro que nunca se han planteado romper con sus socios de gobierno: "El gobierno de Castilla y León nunca ha estado en peligro, siempre hemos tenido claro que queríamos seguir", ha sentenciado.

Estas declaraciones van en la misma línea de las del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que definió el gobierno de coalición con Vox como "útil y eficaz" e hizo un balance positivo de su labor: "Las cosas van mejor que hace un año, hay más estabilidad política".

García-Gallardo ha insistido en que son un gobierno "unido y estable", aunque sí que ha reconocido que las coaliciones son "difíciles", pero considera que lo están gestionando bien: "Lo importante es que estamos haciendo cosas útiles para los ciudadanos y empresas de Castilla y León".

En esta línea, el vicepresidente ha recordado que los presupuestos aprobados les consolidan como "la región que más protege socialmente a los que más lo necesitan, con un 80% para sanidad, educación, y servicios sociales".

La polémica del aborto: Vox quiere aparcar el debate

Juan García-Gallardo quiere dejar de hablar de la polémica del aborto: "Ese tema está cerrado, hay una nota de prensa del 14 de enero, emitida por la consejería de sanidad, con la que está de acuerdo el gobierno en su conjunto y cualquier pregunta sobre los pormenores del acuerdo la pueden encontrar en ese texto".

Sobre si se van a aprobar las medidas anunciadas, el vicepresidente ha sido tajante: "Hay un acuerdo, está reflejado en la rueda de prensa". García-Gallardo ha zanjado que no va a "estirar una polemica estéril". En cuanto a las fechas en las que se aplicarían, García-Gallardo, que reconoció "no saber mucho de embarazos" cuando le preguntaron en qué semana del gestación aplicarían el protocolo, respondió que no estaba en la feria gastronómica para hablar del asunto: "Estamos aquí para promocionar los productos de Castilla y León", se limitó a responder.

García-Gallardo se ha mostrado cansado de la polémica, que atribuye a las interpretaciones: "La comunicación no son matemáticas, no es una ciencia exacta, y cada uno puede hacer una valoracion sobre el tema, pero yo estoy aquí para comunicar la calidad de los productos de Castilla y León".

Vox quiere posicionar y consolidar a Castilla y León

García Gallardo, en su visita a la gran feria de gastronomía de España, ha ensalzado la oferta gastronómica de Castilla y León: "Somos la región que tiene el mejor producto de calidad, la gran despensa de España, donde todo el mundo puede encontrar el alimento de calidad que busca y además el lugar donde uno puede venir a disfrutar de las mejores elaboraciones porque tenemos unos cocineros de primera".

Tras el éxito de FITUR, donde ha detallado que lograron 1800 contactos comerciales, el vicepresidente ha declarado que quieren revalidar ese éxito: "Nosotros hemos cogido Castilla y León siendo líder en turismo de interior, y queremos potenciar y consolidar esa posicion como un turismo de deporte, de naturaleza, cultural, de patrimonio histórico y de gastronómico que es un turismo en auge".

