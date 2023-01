Francisco Requejo acudirá a las elecciones con un proyecto propio para Zamora capital

Francisco Requejo acudirá a las elecciones municipales del 28 de mayo con un proyecto propio para obtener la Alcaldía de Zamora. Tras confirmar su abandono de Ciudadanos y tirar de broma futbolística para rechazar el ofrecimiento del candidato del Partido Popular, Jesús María Prada, hoy, el presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que seguirá "el plan que tengo pensado en mi cabeza desde hace tiempo".

Eso sí, Requejo no ha dado más detalles de cómo será ese proyecto propio que tiene en mente y cómo será esa formación con la que concurra a los comicios de mayo. El aún miembro de Ciudadanos ha querido zanjar así el ofrecimiento que le lanzaba su vicepresidente segundo de la Diputación, de ser el segundo de su lista en el PP para Zamora capital.

Requejo ha explicado que "le deseo mucha suerte" a Jesús María Prada, si bien, tampoco le ha comunicado de forma oficial su rechazo a la propuesta. El presidente de la Diputación de Zamora ha alegado que "no he tenido tiempo" para darle respuesta, aunque no son pocos los momentos en los que Prada y Requejo coinciden en sus labores en la Diputación Provincial a lo largo del día.

De hecho, Requejo rechazaba que hubiera ninguna polémica entre ambos y explicó que "seguiremos trabajando juntos y tomando decisiones en la Diputación". Quizá el viaje de mañana hasta Fitur, en Madrid, sea un buen momento para ambos para confirmar lo que ya se han insinuado estos días a través de los micrófonos.

