La pedrea del Segundo Premio de la Lotería de Navidad deja 309.000 euros en Zamora

La administración de lotería número 2 de Zamora repartió 309.000 euros con 309 series gracias a la terminación del segundo premio, que “sirve de consolación, a falta de haber dado alguno de los premios grandes”, según señaló a la agencia Ical Luis Antonio Diego gerente del establecimiento.

“También hemos vendido entero el cero y tenemos series abonadas más otras que nos envían. Más de 800 series, 180.000 euros, sin contar billetes sueltos. Es algo muy positivo porque significa que moveremos mucha lotería del Niño, al haber tantos premios pequeños de reintegros y pedrea”, indicó.

La anécdota de la jornada radicó, precisamente, en el segundo premio, el 4074, ya que el gremio de loteros estuvo a un solo número de resultar premiado. “Es tradición que en el grupo de WhatsApp que tenemos, pongamos cada uno un décimo para compartir y en nuestra administración escogimos el 2074, que se acercó mucho al segundo premio. Habría sido una noticia genial que nos tocara a todos los loteros”, observó.

Luis Antonio Diego es la tercera generación en el establecimiento, ya que lo abrió en 1956 su abuela, Venancia López, y su madre, Ángela Rodríguez, tomó el relevo hasta que se hizo cargo él, hace casi tres décadas.

Décimos perdidos

La otra anécdota de esta semana para la administración número dos se produjo el pasado lunes, cuando una joven entregó un sobre en blanco en cuyo interior había 20 décimos. “Estaba pisado y mojado porque había llovido. Lo encontró en la calle San Miguel y nos lo trajo. Había 20 décimos que eran claramente para repartir porque tenían escritos nombres y apodos a lapicero”, explicó Luis Antonio.

"Aquí nos conocemos todos y pudimos tirar del hilo. Un par de décimos era para personas que yo conocía y pudimos localizar al dueño. Fue una alegría tremenda para él porque, como me dijo, ya no eran los 400 euros, sino el hecho de que eran para repartir. Al final, creo que no salieron premiados pero lo importante fue el hecho”, añadió.

