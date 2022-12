Ana Sánchez: "No se invertiría nada en Zamora sin Pedro Sánchez"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado que "no se invertiría nada en Zamora sin Pedro Sánchez". Según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, la procuradora zamorana ha explicado que "todas las inversiones" que están en marcha en la provincia provienen de los Fondos Europeos, gestionados por el Gobierno de España. Algo por lo que ha recalcado que el PSOE ha sido quien "ha trabajado en medidas específicas" para sacar adelante la provincia, en contrapartida de "la carencia absoluta de apuesta" de la Junta de Castilla y León.

Ana Sánchez presentó, junto con el procurador José Ignacio Martín, en la sede del PSOE de Zamora, las enmiendas sobre Zamora a los Presupuestos de Castilla y León para 2023, y apuntó que estos "no cumplen con uno solo de los objetivos y no palian la deuda histórica" que la Junta tiene con Zamora. La procuradora zamorana ha criticado que las Cuentas Autonómicas "no contemplan los grandes proyectos de desarrollo que nos permitirían crecer al mismo ritmo que otras provincias de la Comunidad". Por ello los ha calificado, de nuevo, como "el timo de la estampita".

La zamorana ha vuelto a llamar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "mentiroso compulsivo", al que, además, ha afeado que "prometió un plan para la Raya de 40 millones de euros, que no aparece por ningún sitio; diez millones para el proyecto Puerta del noroeste, que no aparecen por ningún sitio, y tampoco se indica el plan de dinamización específico para Zamora, ni medidas que lo pudieran poner en marcha".

Fiscalidad diferenciada

La secretaria de Organización del PSOECyL también tuvo críticas para el Partido Popular, por su participación en la multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Zamora para exigir una fiscalidad diferenciada para la Provincia. De ellos, Ana Sánchez afeó que sus dirigentes "apañaban pancartas, pero votaron en contra de esta fiscalidad diferenciada y bonificaciones fiscales" para la provincia en la Ley de Rebajas Impositivas.

Por ello, les instó a aprovechar "su segunda y última oportunidad" en el pleno de las Cortes de Castilla y León de la próxima semana que viene, donde el PSOE presentará la aplicación de medidas fiscales en favor de Zamora dentro del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Ahí los socialistas plantean crear zonas de prioridad demográfica de densidad conjunta de población de menos de 12,5 habitantes, deducciones por residir, adquirir, trasladar o rehabilitar vivienda en zonas de prioridad demográfica, desde el Gobierno Autonómico.

Sigue los temas que te interesan