El arsénico del agua desata una guerra política en Toro

El pasado 7 de diciembre llegaba la noticia: el agua de grifo de Toro no es apta para consumo humano por los altos niveles de arsénico que presentaba. De esta manera, tras el aviso de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento del municipio publicaba un bando para pedir a la ciudadanía que cesase su consumo e hiciera acopio de agua embotellada. Desde entonces, el cruce de acusaciones entre el alcalde del municipio, Tomás del Bien, la oposición y el ejecutivo autonómico no ha cesado. La guerra política se desataba.

Precisamente, este mismo viernes el Partido Popular ha dado una rueda de prensa con la presencia del portavoz municipal, Alejandro González, y la concejala María de la Calle, quienes han cargado duramente contra la gestión del regidor, Tomás del Bien, en esta cuestión. "Nos encontramos ante un problema gravísimo porque afecta a un bien de primera necesidad", ha advertido González nada más comenzar.

En este sentido, ha señalado que esta situación "no se soluciona de la noche a la mañana, tal y como han reconocido el alcalde y los técnicos", al tiempo que ha matizado que los vecinos de Toro "vamos a tener que convivir con este problema los próximos meses hasta que se encuentre y ponga una solución definitiva". En este sentido, González ha acusado a Tomás del Bien de que la Junta ya había avisado al Ayuntamiento en junio de 2022 de que los valores de arsénico en el agua estaban "aumentando". "Era muy previsible que en los siguientes meses se produjeran sucesos como el que actualmente tenemos", ha subrayado.

Por ello, el portavoz popular ha afirmado que es en ese momento cuando el alcalde "debería haber tomado cartas en el asunto" y haber buscado "una solución inmediata". "Debería haber solicitado la ayuda y el apoyo a través de la colaboración institucional de la Junta y la Diputación provincial", ha reiterado, al tiempo que ha acusado al Consistorio de haber "perdido más de seis meses que podrían haber sido claves para evitar los sucesos que están aconteciendo".

Igualmente, se pregunta "qué ha estado haciendo" el regidor en estos meses, a la vez que se ha auto respondido y ha asegurado que ha estado "organizando conciertos". También ha acusado al mismo de que "no va a ser hasta la próxima semana" cuando se van a iniciar los trámites administrativos y los estudios técnicos para buscar una solución "al problema de abastecimiento". "Hace seis meses el equipo de Gobierno tenía que haber buscado una solución", ha insistido González.

En este sentido, han vuelto a cargar contra Tomás del Bien, ya que el "problema" es que el Ayuntamiento ha invertido "tres millones de euros en conciertos, eventos o exposiciones" y tiene "desatendidos todos y cada uno de los servicios públicos". Asimismo, González ha remarcado que el alcalde "tiene que dar explicaciones" y responder algunas preguntas como "cuánto ha invertido el Ayuntamiento de Toro en los últimos siete años en el sistema de abastecimiento". También han acusado al equipo de Gobierno Municipal de que uno de los pozos de sondeo "esté averiado", al tiempo que se han preguntado "desde cuándo y por qué causa".

Es en este último apartado donde han avisado de que están "expuestos a un corte de agua", como "ya sucedió hace unos días que estuvimos sin ella más de 20 horas por una avería en la bomba del único pozo de sondeo que está en funcionamiento".

Por todo ello, González ha anunciado que van a solicitar la información y todos los informes que hay en el Ayuntamiento al respecto. "No descartamos la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para que el alcalde de explicaciones", ha explicado. También han querido agradecer a la Junta y a la Diputación, que "han acudido al auxilio" del Consistorio. En este sentido, ha alabado el papel de la institución provincial, que ha sido la que a "surtido de agua a los vecinos, la que va a instalar tres miniplantas potabilizadoras y la que va a apoyar al Ayuntamiento para buscar una solución definitiva que todo indica que puede pasar por la construcción de un tercer pozo de sondeo y una planta potabilizadora anexa al punto de obtención de agua".

González ha asegurado que desde el jueves llevan en contacto con el diputado de Medio Ambiente, a la vez que ha añadido que no pueden decir lo mismo "del alcalde, que sigue con su egocentrismo". Los populares también van a pedir al Ayuntamiento que se estudien todas las formas posibles para no cobrar "ni un solo recibo de agua de abastecimiento" a los vecinos hasta que no se solucione este "grave problema".

Por su parte, María de la Calle ha subrayado que la situación es "muy preocupante". "La OMS considera el arsénico como una de las 10 sustancias químicas más preocupantes para la salud pública", ha recordado la edil, que ha acusado a Tomás del Bien de "jugar con la salud de los toresanos" desde junio.

De la Calle ha puntualizado que desde junio se están realizando análisis mensuales, pero "no se han facilitado estos datos". "En el mes de noviembre se han realizado hasta tres análisis, le hemos preguntado que por qué", ha añadido. Igualmente ha aclarado que van a exigir "certeza" en la cadena de custodia de las pruebas.

Tomás del Bien acusa al PP de "mentir"

Ahora bien, este periódico ha podido contactar con el alcalde de Toro, Tomás del Bien, quien ha acusado al Partido Popular de "mentir a la opinión pública y manipular la realidad". También ha cargado contra la Junta de Castilla y León, que ha tardado "quince días" en notificar el exceso de arsénico desde que se realizase la prueba.

El regidor ha explicado que los diferentes análisis mensuales que han ido haciendo estaban "todos por debajo de los límites establecidos", al tiempo que ha puntualizado que "la única prueba" que ha dado por encima es la del ejecutivo autonómico realizó el 23 de noviembre y "notificó el 7 de diciembre", además de una forma "totalmente contraria al decreto". "Nos llegó a través de un acta que levanta la inspectora in situ en el servicio municipal de gua y no ha llegado ningún tipo de notificación electrónica a la que está obligada la Junta vía registro en el Ayuntamiento", ha matizado Del Bien.

Respecto al retraso en el aviso, el alcalde asegura no saber si la Junta tiene "por protocolo" 15 días para analizar la muestra, pero, aclara, que "nosotros ese mismo día en seis horas tenemos otra prueba que da dentro de los valores de arsénico permitido". "Estamos acostumbrados a este tipo de gestión de la Junta", ha ironizado.

Contestando al Partido Popular, en primera instancia, Tomás del Bien ha aclarado que en noviembre se han hecho tres pruebas, la rutinaria el 7 de noviembre, y otras dos más, que hace "el hidrogeólogo que está realizando un estudio para hacer una captación del tercer sondeo y reforzar los dos existentes". Igualmente, ha aclarado que esos tres análisis han dado "por debajo" de lo permitido.

También ha aclarado que fue el segundo pozo de sondeo el que provocó esas horas de corte de agua y no el primero, tal y como había asegurado el PP. "Tuvo una avería en la bomba, hace tres semanas. Una avería rutinaria que se está subsanando y se está esperando por la pieza. No tenemos la capacidad de crear piezas, está previsto que se instale la semana que viene", ha puntualizado el regidor, que también ha asegurado que el incidente se "subsano en el día" y que había "otro pozo de sondeo funcionando".

También ha aseverado que "no es comprensible" la posición de la Junta y el PP de Toro, así como la "deslealtad que están demostrando". Por otro lado, sí ha alabado el comportamiento de la Diputación de Zamora, "gobernada por el PP", que se ha puesto "mano a mano" con el Ayuntamiento para "solucionar los problemas desde el minuto cero".

La delegada territorial de la Junta carga contra el alcalde

El tercer actor de la partida es la Junta de Castilla y León, quien a través de su recién nombrada delegada territorial en Zamora, Leticia García Sánchez, ha explicado que la "competencia y responsabilidad" de garantizar la seguridad en la salubridad del agua es del Ayuntamiento, que la presta a través de una "entidad gestora, Acciona".

En este sentido, Leticia ha explicado que la responsabilidad y la competencia de la Junta es la "vigilancia sanitaria", al mismo tiempo que ha explicado que las muestras se tomaron el día 23 de noviembre y se recibieron los resultados "a última hora del día 5 de diciembre, comunicándose por el cauce ordinario y levatándose acta el día 7, primer día laboral". "No es cierto que el servicio haya actuado de forma negligente", ha añadido.

Seguidamente, tras poner en duda los controles y análisis hechos por el Ayuntamiento, García Sánchez ha asegurado que no le parece "oportuno sembrar dudas sobre los procedimientos de control como no he hecho yo ni haré sobre los que ha efectuado" el Consistorio. "La Junta se ha preocupado por la salubridad del agua, muy al contrario al Ayuntamiento, que si han hecho controles no tienen valor oficial puesto que no han sido volcados al Sistema Nacional de Aguas de Consumo", ha comentado instantes antes.

Por último, ha mostrado su disposición a colaborar con el alcalde en todo lo que sea necesario en este sentido y ha subrayado que "la solución de los problemas está en la colaboración y la coordinación".

