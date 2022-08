Autobuses de Zamora a un conocido centro comercial vallisoletano: "la puntilla definitiva" al comercio zamorano

Noticias relacionadas Autobuses los sábados desde tres provincias de Castilla y León para llegar a un conocido centro comercial de Valladolid

La Unión del Pueblo Leonés ha criticado la idea del empresariado vallisoletano, de establecer una línea regular de autobuses entre Zamora capital y el centro comercial de Valladolid Rio Shopping, con el objetivo de "arañar de manera rastrera", clientes al mermado comercio zamorano, suponiendo la "puntilla definitiva" a este sector económico tan perjudicado por el auge de las ventas ‘on line’ y por el fenómeno despoblador que afecta a la provincia, otrora auténtico motor económico de localidades como Toro y Zamora. La formación considera "un atentado" para la economía de ambos municipios esta idea empresarial.

La formación leonesista lamentó que "el empresariado de Valladolid tiene el poder, el dinero y los contactos para acabar definitivamente" con diversos sectores económicos de la Región Leonesa, tal y como sucede con el proyecto que plantean para mejorar el comercio en la "no capital" de la Comunidad. "Esto no sería posible, sin el apoyo sin fisuras que desde la Junta se está haciendo al empresariado de Valladolid y concretamente a su sector comercial y bodeguero, apuntando a que no hay que pasar por alto que hablar de Junta y empresariado de Valladolid es hablar exactamente de lo mismo", aseveró en un comunicado.

Es por ello que UPL pidió a la administración autonómica, como entidad competente en materia de transportes, impida a la empresa de autobuses, cuya sede también opera en Valladolid, a que haga parada en la estación de autobuses de Zamora y Toro, por considerar que la línea entre Zamora y el "afamado" centro comercial no es una línea de interés público para la ciudadanía zamorana, si no para el "bolsillo" de los empresarios de Valladolid.

También reclamaron a los ayuntamientos de Toro, Fresno de la Ribera y Zamora a que soliciten de manera formal a la Junta a que frene este proyecto empresarial que tanto daño hará al comercio de sus municipios y a los vecinos que representan.

Por último, propuso que la Diputación de Zamora y los ayuntamientos afectados hagan una campaña para proteger al comercio zamorano de este "ataque" económico para la provincia, fomentando la compra en pequeños comercios y de proximidad. Es por ello que, a través del grupo de UPL en Cortes, preguntarán sobre las facilidades que está dando la Junta para establecer esta línea de autobuses, mientras se suprimen paradas de autobús en cientos de pueblos de la Región Leonesa, las cuales si son de utilidad pública y dan servicio a los vecinos.

