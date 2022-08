La Guardia Civil no desalojó la rave ilegal de Argusino porque "no tuvieron orden expresa" del Gobierno, según el PP

Tras finalizar la fiesta ilegal celebrada durante una semana en el desaparecido pueblo de Argusino (Zamora), el Partido Popular pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados y el Senado, ante lo que consideran "una actuación irresponsable" por parte de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

La procuradora del PP en las Cortes por Zamora, Leticia García, ha afeado que la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, "no haya dado ni una sola explicación de por qué se decidió no paralizar esta rave ilegal". Pese a que los populares defienden una "actuación encomiable" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acusan a los socialistas en el Gobierno de haber permitido una fiesta ilegal por no dejar a los agentes desalojar la zona. "No tuvieron orden expresa", añadía la procuradora popular.

Para Leticia García restringir el paso del millar de vehículos que acudió a la fiesta ilegal "solo provocó que accediesen por otras zonas, rompieran vallas y atacaran parcelas cercanas". Por ello, el Partido Popular registrará varias preguntas para el Gobierno central, para conocer los motivos que llevaron a que no se decretara un desalojo del lugar, ante la llegada de los primeros asistentes.

Sigue los temas que te interesan