La menor que denunció un pinchazo en Zamora da negativo en las pruebas médicas

Las pruebas médicas efectuadas a la joven menor de 16 años, que denunció un pinchazo durante las fiestas de Argujillo (Zamora), han dado negativo. Así lo ha desvelado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, durante la presentación del dispositivo de seguridad de las Fiestas de San Agustín en Toro.

Cabe recordar que la joven indicó a la Guardia Civil que había notado una sensación similar a "la de una vacuna", mientras se encontraba de fiesta con sus amigas, y posteriormente comenzó a sentir somnolencia. La chica fue trasladada al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde se le efectuaron las correspondientes pruebas médicas, que ahora indican un resultado negativo.

Cabe recordar que algunas de estas sustancias, que los agresores de este tipo utilizan para la sumisión química, desaparecen muy rápidamente del cuerpo y no dejan rastro en el organismo. Por ello, Ángel Blanco ha insistido en que "no nos relajemos y bajemos la guardia. Es mejor tener cien casos negativos, que un posible caso positivo y que no denunciemos".

Relacionado con esto, el subdelegado del Gobierno ha puesto el foco también en el aumento de casos de violencia de género, que se han producido en Zamora durante los meses de julio y agosto.

