Una zona básica de salud de Castilla y León cierra todos sus consultorios por tener solo 3 médicos disponibles

El área básica de salud de Sanabria (Zamora) ha decretado el cierre de todos sus consultorios médicos, al menos, durante la segunda quincena de agosto por disponer solo de tres médicos de los 10 que componen la plantilla sanitaria y más los 4 de área asignados.

Una decisión que la gerencia de la zona básica ha tenido que tomar ante la imposibilidad de atender a los pacientes que residen en los 43 pueblos que componen esta demarcación sanitaria en la comarca. Una población que durante el año ronda las 7.000 personas, pero que en época estival dobla los habitantes de estos pueblos, y por tanto, las tarjetas sanitarias de desplazados.

Así, durante los próximos 15 días, las consultas de todos estos pacientes quedan centralizadas en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria, cuya carga de trabajo se tendrán que hacer cargo estos únicos tres médicos disponibles, que, además, tienen que realizar las guardias de urgencias para todo el territorio sanabrés. Una situación que ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora, con Jerónimo Cantuche a la cabeza.

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora

La Plataforma da la voz de alarma ante un escenario "en el que luego tendremos que lamentarnos, como con la gestión de los incendios". Jerónimo Cantuche explica que estos tres médicos tendrán que enfrentarse a un aumento de la población, "en la comarca zamorana que más visitantes recibe durante el verano y por donde circulan más coches". La Plataforma se pregunta "qué va a ocurrir si se da la circunstancia de que se produzca un accidente múltiple o algún vecino se ponga enfermo lejos de Puebla de Sanabria con solo tres médicos para toda la comarca".

Y es que, Jerónimo Cantuche explica que "la mayoría de los días podrán trabajar tres o cuatro médicos, pero otros, con las guardias, un solo médico solo podrá dar cobertura a uno de los dos módulos del centro de salud".

Plazas sin cubrir

De los diez médicos que corresponden en la plantilla de la zona básica de salud de Sanabria, las plazas de El Puente y Requejo se mantienen sin cubrir desde hace tiempo; mientras que otros dos médicos están de vacaciones, otro más de baja y dos salientes de guardia. Lo cual deja disponible apenas tres profesionales para una extensa comarca con una gran densidad de población en los 15 días festivos por excelencia en España.

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora recuerda que la situación de Sanabria es "un déficit estructural que viene desde hace años" y recuerda que ya en 2018 denunciaban dichas cuestiones. La organización exige un plan estructural específico para Sanabria, "que es una zona de difícil acceso en su conjunto y que necesita un estudio acorde a sus circunstancias, tanto por orografía, como por densidad de población y la edad de sus habitantes".

Para Jerónimo Cantuche este escenario de Sanabria "nos lleva al desastre" y cree que será "la coartada perfecta para poder hacer una restructuración y ejecutar un 'Plan Aliste 2' en Sanabria". La Plataforma afea a la Consejería de Sanidad su falta de actuación en este asunto y cree que gestionan "por ocurrencias", haciendo referencia al traslado de pacientes en taxi, o la propuesta de poder pedir cita a cualquier especialista de cualquier provincia, anunciadas recientemente.

Jerónimo Cantuche apunta directamente al titular del ramo, Alejandro Vázquez como responsable, y le exige que "dé una solución de una vez, y si es incapaz de ello que se haga a un lado". La Plataforma recuerda que una de las promesas de la campaña electoral del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue la de mantener todos los consultorios de la Comunidad abiertos. Para Cantuche tanto él como Vázquez están incumpliendo dicha promesa y exige al gobierno autonómico que se haga cargo "de una vez" de la situación.

Médicos de área de otras zonas básicas

Entre las propuestas que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora propone para mejorar la situación de la zona básica de Sanabria está la de trasladar médicos de área de otras áreas de salud de la provincia a Sanabria. Una propuesta que no es nueva para la plataforma, pero de la que aseguran que han recibido la respuesta por parte de la Consejería de Sanidad de que "no pueden destinar médicos de área a zonas como Sanabria, porque si no se les van".

De ahí, que la Plataforma también insista en la creación de "incentivos reales" para que los médicos desarrollen su profesión en zonas de difícil acceso como Sanabria.

