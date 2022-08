Música, baile y precios especiales en las calles de Benavente con la 'Noche en Blanco'

Noticias relacionadas Benavente apuesta por una Feria de Septiembre centrada en los productos de la tierra

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su concejalía de Comercio que esta

mañana ha tenido lugar la presentación de la novena edición de la ‘Noche en Blanco’ que tendrá lugar este viernes en el entorno de la Plaza de Santa María y que dará comienzo a partir de las 21:00 horas.

Una fiesta del comercio que se ha presentado esta mañana en las instalaciones del Edificio Administrativo El Ferial y que ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, Sandra Otero, el Vicepresidente de la CEOE de Benavente, Ernesto Cadenas y una representante de los comercios participantes, Maite Gutiérrez. Como han explicado los participantes en esta presentación, la ‘Noche en Blanco’ es una fiesta donde los comercios adheridos, concentrados en la Zona Centro de Benavente, abrirán las puertas de sus negocios, previamente decorados, a partir de las nueve de la noche hasta las 00:30 horas. Durante ese tiempo, la música y el baile acompañarán a los ciudadanos que visiten las tiendas y disfruten de las ofertas que encontrarán en el interior.

La ‘Noche en Blanco’ vuelve a las calles de Benavente tras dos años de ausencia debido a la pandemia de la COVID-19 y cumplirá su novena edición, convirtiéndose así en un evento consolidado en el verano de la ciudad. La concejala de comercio, Sandra Otero, ha animado a toda la gente de Benavente y Comarca a que se acerquen y disfruten del comercio de la ciudad de una forma más distendida y en un horario diferente que ayuda a combatir el calor de los últimos días. “La noche en blanco permite no solo potenciar el comercio de la ciudad, sino también potenciar a la hostelería del centro de Benavente de una forma muy directa. Con una noche como esta no nos vale la excusa de que el comercio cierra cuando estoy trabajando o salgo de trabajar, este viernes no van a tener esa excusa” ha indicado la edil.

Por su parte, desde la CEOE de Benavente, su Vicepresidente, Ernesto Cadenas, ha invitado al resto de comercios, de otras zonas de la ciudad a crear eventos de este tipo para potenciar sus ventas: “Estamos aquí para ayudarles, estamos abiertos a colaborar en todo lo posible. La noche en blanco lleva ya varios años organizándose en la zona centro, pero invito a cualquier otro punto de la ciudad a organizar su propia fiesta”.



Maite Gutiérrez, participante de la ‘Noche en Blanco’ ha dado más detalles acerca de lo que los ciudadanos que se desplacen hasta la zona centro pueden encontrarse el próximo viernes. Las zonas principales donde se ubican los comercios participantes serán la Calle de La Rúa, la zona más próxima de la Calle Herreros a la Plaza de Santa María, la Plaza de la Madera y la Calle Doctor García Muñoz. A su vez, a lo largo de ese recorrido se encontrará amenizando la noche la escuela de baile ‘Encarna Dueñas’ junto a varios puntos de música a cargo de Sonido Disco, establecimiento participante.

Música, baile y puertas abiertas para disfrutar de una agradable noche con precios especiales que recupera su espacio después de dos años de ausencia.

Sigue los temas que te interesan