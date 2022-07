Un joven acaba hospitalizado tras un aparatoso vuelco en la provincia de Zamora

Un joven de 21 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora, tras sufrir un aparatoso vuelco con su turismo en la vía que une Santa Cristina de la Polvorosa y Arcos de la Polvorosa. Pese a lo espectacular del accidente, el hombre pudo salir por su propio pie del vehículo y esperar a ser atendido por los servicios sanitarios.

La llamada de alerta la hacía una persona a las 16.52 horas, que se topó con el accidente, y caminó varios metros para llegar al teléfono de las piscinas municipales de Santa Cristina de la Polvorosa para llamar al 112.

Al lugar acudieron los Bomberos de Benavente, porque inicialmente el herido no podía salir del turismo, pero finalmente no fue necesaria la excarcelación, si bien se quedaron en el lugar hasta la llegada de la grúa, desconectado la batería del vehículo y comprobando que no hubiera peligro de incendio.

Accidente en Santa Cristina de la Polvorosa Bomberos de Benavente

El Sacyl enviaba una ambulancia Soporte Vital Básico para atender al joven de 21 años, que era finalmente hospitalizado.

Sigue los temas que te interesan