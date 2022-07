El candidato al premio Nobel que se enamoró de Zamora y promete volver a su Semana Santa

La diócesis de Zamora ha recibido en las últimas horas la visita del cardenal y arzobispo emérito de Abuya (Nigeria), Onaiyekan, amigo personal del obispo de Zamora, Fernando Valera desde hace más de una década. La intención de su visita ha sido mostrar al prelado de Zamora su amistad y cercanía, así como conocer la "profunda historia" y el "impresionante patrimonio" de esta iglesia.

Así lo ha definido el propio cardenal africano que en sus 48 horas en la capital, ha destacado la "espectacularidad" de la S.I Catedral, de la que le ha sorprendido, concretamente, el coro. "De esta parte de España solo conocía Valladolid, Zamora no sabía casi ni dónde estaba. Cuando busqué en Google ya me percaté de su riqueza patrimonial. Visitando la catedral me ha parecido increíble el coro. Un coro de esa dimensión y en medio del templo, o la sillería. Me ha parecido espectacular la catedral", afirmaba Onaiyekan.

La diócesis de Abuya es de reciente creación y actualmente es también la capital de Nigeria. Desde esta ciudad africana, el cardenal ha trabajado de manera muy intensa y firme por la paz: "he mantenido siempre un trato amigable y una buena relación con la religión musulmana con quienes tenemos una maravillosa sintonía". Un estilo de ser arzobispo en el continente africano que le valió la candidatura al Premio Nobel de la Paz.

La amistad con el obispo de Zamora se forjó en torno al año 2010, cuando por entonces un joven nigeriano ingresaba en el Seminario de Murcia para cursar sus estudios de sacerdocio. Y años más tarde, concretamente en 2013, el arzobispo nigeriano ordenó presbítero de la diócesis de Cartagena a Kenneth, quien le ha acompañado estos días en su viaje a Zamora. Hay que recordar que en esos años, don Fernando Valera formaba parte del equipo de formadores del Seminario de Murcia.

"Desde entonces no hemos dejado de tener contacto. Luego quise estar en su ordenación episcopal, pero no pude venir así que ahora he venido a verle y a conocer Zamora", apuntaba el cardenal. Por cierto, ha destacado del obispo de Zamora "ser un hombre de Iglesia", expresando así la gratitud que sintió hacia don Fernando por la calurosa acogida que recibió Kenneth en su llegada a España.

En otro orden de cosas, Onaiyekan también ha expresado el deseo de tender puentes entre ambas diócesis y crear algún tipo de colaboración. "Sería enriquecedor para todos que sacerdotes nigerianos pudieran integrarse, como uno más, en la diócesis de Zamora. Sería bueno, no sólo para solventar la carencia de vocaciones, sino para facilitar la cercanía hacia los inmigrantes y además ofrecer pastores jóvenes que hablen como los jóvenes de hoy. Da igual que sean jóvenes de España o de Nigeria, los jóvenes tienen un idioma universal. Por estos motivos, la iglesia de Nigeria podría aportar mucho a Zamora".

El cardenal y arzobispo de Abuya continúa preocupado por la paz mundial. "Hay muchos conflictos bélicos en el mundo, pero es cierto que cuesta entender que en Europa exista una guerra como la de Ucrania. Después de tantos años de paz, de tanto trabajo...Habría que analizar qué ha sucedido para que se desencadenara y también entender si ha habido, de otra parte, provocaciones continuas a Rusia".

Onaiyekan volverá a Zamora, ¿cuándo?: "En Semana Santa estaré aquí de nuevo", aseguraba tras finalizar su visita.

Sigue los temas que te interesan