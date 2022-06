Zamora Viva desgrana las "sombras" de la nueva normativa de la Junta para proteger el regadío de las renovables

Noticias relacionadas Aprobado un decreto-ley para la adopción de medidas urgentes para agilizar la gestión de los fondos europeos

La plataforma ciudadana Zamora Viva ha hecho patente en un comunicado su descontento con el Decreto Ley, aprobado por la Junta de Castilla y León, para la adopción de medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, y en lo que respecta a la abreviación de los procedimientos de autorización de los proyectos de energías renovables.

La formación advierte que "gran parte" de las restricciones descritas, como es la prohibición de instalar este tipo de macroproyectos en la Red de Áreas Naturales Protegidas del Patrimonio Natural de Castilla y León, "ya existían de facto", teniendo en cuenta las características de estos terrenos protegidos. "Por lo que más bien parece una cortina de humo que esconde las intenciones reales del decreto, que no son otras que agilizar de tal modo la aprobación de los proyectos que no sea posible la contestación ciudadana, es decir, la anulación del derecho constitucional a presentar objeciones por parte de la ciudadanía", detallan a través de un comunicado.

Así mismo, Zamora Viva pone en duda que el interés general que parece sustentar este Decreto "no esté chocando de lleno con otros intereses generales como es el propio de la conservación del Medioambiente o el desarrollo de la agricultura". Y es que, la plataforma asegura que el Decreto solo regula zonas de regadío, "pero deja en manos de las empresas eléctricas valiosas zonas agrícolas de secano, como por ejemplo los viñedos de la comarca de Toro".

Zamora Viva detalla que, en muchos de los proyectos pendientes de aprobación, la afección a zonas protegidas tiene que ver también con la proximidad a las mismas y con los corredores naturales entre distintas zonas protegidas, "los cuales en ningún momento están contemplados en el Decreto. Tampoco se menciona en ningún momento la Reserva de la Biosfera que evidentemente perderá sentido con la implantación de estas industrias, ni el bien cultural de los terrenos comunales que, desgraciadamente, están siendo vilipendiados para este fin. Como tampoco parece que se tenga en cuenta el paisaje en ninguno de los aspectos".

La plataforma recuerda, además, que los planes de conservación o recuperación de las áreas críticas de las especies protegidas dependen de la propia Junta de Castilla y León y que "su inexistencia no puede ser óbice" para la instalación de renovables. "Si en primer orden no se realizan estos planes, se estará burlando la ley mediante su falta de realización", añaden. Ponen especial atención, por ejemplo, el caso del lobo, cuyos territorios han sido gravemente diezmados en el último incendio de Sierra de la Culebra, "y que la implantación de renovables en Carballeda o Aliste no hará sino agravar la situación", indican desde Zamora Viva.

En el caso de zonas arboladas, la plataforma asegura que se pone de manifiesto la "propia contradicción" del Decreto, ya que por una parte se recalca la obligación de agilizar los procedimientos de autorización de aprovechamientos forestales ante la extraordinaria demanda de madera y biomasa, y por otro se impide el desarrollo de estos aprovechamientos en zonas que, una vez ocupadas por renovables, "va a ser imposible de llevar a cabo".

Además, la Plataforma recuerda que "la única manera efectiva para luchar contra la crisis climática no es otra que la transformación de zonas improductivas en bosques para la captura de CO2, justo lo contrario de lo que está ocurriendo con proyectos como el que se pretende llevar en Muelas del Pan".

También han querido destacar aspectos positivos del Decreto, como la regulación de la industrialización con renovables de zonas de regadío. Pero, matizan que, "no dice nada, precisamente, del abuso de extracción de agua que supondrá la realización de estos proyectos en secano", bien para el mantenimiento de las placas solares, bien para la consecución de hidrógeno verde, "cuyo paradigma es el megaproyecto estrella situado a poca distancia del monasterio de Moreruela de Tábara".

Precisamente, las distancias contempladas a modo de restricción desde los proyectos a las poblaciones y los bienes culturales, resultan para Zamora Viva "insuficientes", teniendo en cuenta "la gravedad" de las modificaciones en el paisaje. En este sentido, Zamora Viva pone el foco en que el Decreto "vulnera" el Convenio Europeo Aarhus sobre el paisaje, "al impedir mediante la excusa de la urgencia" la inclusión de alegaciones que tengan que ver con esta protección.

La Plataforma insiste que el plan de producción de energía en la provincia de Zamora "no implica un desarrollo ni cultural ni económico y que puede ahondar más aún el problema de la despoblación y en la crisis alimentaria, por lo que este Decreto no hace".

