Más de dos mil firmas avalan la reivindicación de la vuelta de los tres pediatras a Benavente

El colectivo de familias afectadas por la reducción de pediatras en Benavente ha reunido más de dos mil firmas para exigir la vuelta de los tres especialistas perdidos y que "le corresponden a nuestra comarca". Una reclamación que entregarán mañana a las Cortes de Castilla y León, a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia de Salud Pública de la provincia de Zamora, y donde se recoge su reivindicación de que se cubran las plazas de pediatría que nos corresponden y "que hasta hace poco más de un año estaban cubiertas".

Desde el pasado mes de enero, la comarca de Benavente tan solo tiene una plaza de pediatría cubierta de las tres que le corresponden. "El apoyo que la profesional titular recibe por parte de otras dos pediatras, en días cada vez más ocasionales, es de agradecer, pero no soluciona la problemática ante la que se encuentran las familias con hijos de entre 0 y 14 años. La ausencia de los pediatras correspondientes a Benavente Sur y el ámbito rural, así como la sobrecarga de trabajo, hacen muy difícil, por no decir imposible, el seguimiento de los pacientes. Además, muchas de las revisiones de los bebes son suprimidas por falta de tiempo. Por lo que cada vez, son más las familias que se ven obligadas a acudir a las urgencias del hospital Virgen de la Concha, en la ciudad de Zamora (Benavente tampoco cuenta con esta especialidad en el hospital comarcal) para que atiendan a sus hijos enfermos", indican en un comunicado público.

Las constantes reivindicaciones que desde este colectivo se están llevando a cabo, por el momento, aseguran que no han servido para que ni la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ni la Gerencia de Salud Pública de Zamora "pongan solución a un problema que mucho nos tenemos que se haga endémico". Este colectivo no se conforma con la "respuesta de que no hay pediatras".

Además, califican de "fracaso" el plan de fidelización de médicos, recientemente realizado por la Consejería de Sanidad. ", pero esto no quiere decir no haya médicos, sino que los que hay, no están dispuestos a trabajar con las condiciones que le ofrece la Junta de Castilla y León. En todo caso, les corresponde a políticos y gerentes dar respuesta y solución a esta situación que afecta directamente a nuestros hijos, que son el futuro de una comunidad autónoma cada vez más envejecida que necesita cuidar de sus pequeños para poder mirar con esperanza al futuro", finalizan.

