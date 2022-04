CEOE Zamora recuerda su potestad de presentar candidatos a tres vocalías en las elecciones a la Cámara de Comercio

CEOE-Cepyme de Zamora ha enviado un comunicado para recordar que tiene la potestad de presentar candidatos a tres vocalías a las elecciones a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. En este mismo escrito asegura que “no es buena la polémica” generada en torno a la decisión de elegir a miembros de sus órganos de gobierno.

“Como es lógico y ocurre en la mayoría de las provincias, ha presentado a miembros de sus órganos de gobierno, en concreto, al presidente y a sus dos vicepresidentes, por ser también empresarios de reconocido prestigio, como el resto de los candidatos que se presentan”, señala su presidente, José María Esbec.

“Días antes de presentar precitada la candidatura, el presidente de CEOE-Cepyme de Zamora se puso en contacto con el director general de Caja Rural y le trasladó la intención de presentar al presidente y los dos vicepresidentes de CEOE, a lo que el director general de Caja Rural comunico que entendía la decisión tomada, que le parecía lógico que CEOE presentara a su presidente y vicepresidentes y, en ningún momento, hizo petición alguna de que fuera Caja Rural una de las tres empresas que CEOE presentara como candidatos a vocalías de la Cámara de Comercio al grupo B”, indicó.

La patronal explicó que “nadie impide que Caja Rural se presente como candidato a una de las vocalías de la Cámara de Comercio” y recalcó que “puede hacerlo por dos vías”, en referencia al grupo C, en el que concurre “un reducido número de empresas que hacen aportaciones voluntarias” a la Cámara de Comercio, y al A, dentro del grupo y categoría que le corresponda por la actividad empresarial que desarrolla. “Es decir, tiene la posibilidad de poder tener dos vocales en la Cámara de Comercio de Zamora”, puntualizó el comunicado.

En este contexto, CEOE-Cepyme aludió a la valoración de la Caja respecto al derecho de la cooperativa de crédito a presentarse a las elecciones en los apartados A y C. “Caja Rural declara textualmente en los medios que ‘tenemos derecho a presentarnos, pero consideramos que no debemos estar en ese nivel y competir con nuestros clientes’. No sabemos a qué nivel se refieren pero la ley que regula el proceso electoral de las cámaras de Comercio en Castilla y León no regula esta cuestión entendiendo que no es de niveles”, expusieron. “Por otra parte, todas las empresas que se presentan como candidatos también tienen clientes con los que tiene que competir si se presentan al proceso electoral de referencia”, agregaron.

Asimismo, CEOE-Cepyme de Zamora hizo hincapié en que Caja Rural de Zamora “presentó candidatura a la Cámara de Comercio de León por el grupo A, en la categoría que le correspondía por la actividad empresarial que desarrollaba, algo que podía haber hecho también en las elecciones a vocales a la Cámara de Comercio de Zamora que se celebraran en mayo”.

Por último, la organización empresarial lamentó la polémica generada en relación a las vocalías de la Cámara de Comercio. “No la hemos generado nosotros pero, tras las declaraciones de Caja Rural, nos vemos en la obligación de informar de los hechos tal y como han ocurrido”, subrayaron. “Creemos que, en la situación económica actual, estas polémicas no son buenas, nos distraen de lo importante y nos hacen consumir esfuerzos que deberíamos centrar en trabajar por Zamora, por las empresas de Zamora, con una verdadera unidad en la que no prevalezcan los criterios de una sola parte”, rubricaron.

Por último, CEOE-Cepyme de Zamora aseguró “seguirá colaborando” con Caja Rural de Zamora. “Lo ha venido haciendo desde hace más de 30 años en todo aquello que contribuya al desarrollo de Zamora, por entender que es una entidad comprometida con nuestra provincia”, concluyeron las mismas fuentes.

