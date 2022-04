Caja Rural de Zamora "respeta, aunque no comparte" la decisión de CEOE en la Cámara de Comercio

Juanma de Saá / ICAL

Caja Rural de Zamora recalcó hoy que “respeta” la decisión adoptada por la CEOE-Cepyme de “no elegir” a la cooperativa de crédito en la terna empresarial para la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. “Respetamos la decisión de no haber sido elegidos en esa terna empresarial, aunque no lo compartamos”, aseguró el director de Comunicación y Marketing de la Caja, Narciso Prieto.

“Hay unas elecciones camerales en las que los empresarios de Zamora tienen que renovar sus representantes. El proceso tiene diferentes formas de elección y hay tres representantes que son elegidos técnicamente por la intersectorial, en este caso, CEOE-Cepyme”, señaló.

En este contexto, Narciso Prieto explicó que Caja Rural de Zamora “lleva diez años siendo representante por la CEOE” en el epígrafe para empresas de reconocido prestigio. “La CEOE era la que nos proponía en ese apartado. En este caso, ha decidido que no sea así y Caja Rural ya no será cameral”, indicó.

“Aun pudiendo presentarnos en los otros epígrafes, como entidad comprometida con Zamora, como cooperativa de crédito que no es una empresa más al uso, entendemos que no debemos presentarnos porque, por una cuestión estética y de forma, no debemos competir con ninguna empresa de Zamora y, mucho menos, si son clientes, como son la gran mayoría de empresas de Zamora”, subrayó.

En cualquier caso, Prieto recordó que la Caja “mantendrá” su “compromiso con Zamora. “Con la CEOE y con la propia Cámara colaboramos desde hace muchísimos años en todo lo que se nos solicita y en todo lo que acontece. Respetamos las decisiones de los órganos de dirección de las organizaciones empresariales, aunque no lo compartimos”, insistió. “El papel de la Caja, por lo que es y lo que representa, es el que hacemos: estar al lado, apoyar proyectos e iniciativas y la preocupación por el desarrollo de Zamora en un momento crítico”, agregó.

En este sentido, consideró que “debe haber unidad real y de verdad” y “estar todos juntos y empujando porque estamos a la cola de los datos económicos y de población” y apostilló: “Debemos trabajar unidos, codo con codo con las instituciones, con un sector privado empresarial fortalecido y ponernos todos manos a la obra. Zamora necesita empuje y mucha fuerza”.

Por último, el director de Comunicación y Marketing de Caja Rural de Zamora recalcó que “las tareas y la responsabilidad de cada uno tienen que estar siempre en su sitio” e hizo hincapié en que “hay que seguir trabajando” por el “futuro” de la provincia. “Estas situaciones no nos gustan y no deben producirse. Lamentamos que pasen estas cosas. Tiene que haber diálogo, comunión, respeto y saber qué papel corresponde a cada uno para estar a la altura de las circunstancias en todo momento”, concluyó.

