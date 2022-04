Cándido Méndez recuerda que el PP "integró a los franquistas y ahora VOX es la escisión de eso"

Noticias relacionadas El primer Gobierno con Vox echa a andar en Castilla y León: las medidas que se tomarán hoy

El ex secretario general de UGT y mítico dirigente de la organización sindical, Cándido Méndez ha analizado la situación política respecto al auge de VOX en Castilla y León y en España, para recordar que, durante la época de la Transición Española el Partido Popular "hizo la aportación de integrar a los nuevos y los viejos franquistas y ahora VOX es una nueva escisión de eso". Unas declaraciones que exdirigente social ha realizado previo a un café y tertulia con la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Zamora, y donde se ha analizado el papel de las personas ya jubiladas en el escenario social actual.

Cándido Méndez ha explicado sobre VOX que se trata de un partido "antidemocrático", pero que nuestra Constitución "no es militante", como sí ocurre en Alemania o Francia, por lo que "no se excluye a este tipo de partidos". El exdirigente de UGT admite que "me preocupa extraordinariamente su auge y hay que valorar que tengan tres millones y medio de votantes". Precisamente sobre sus votantes, Méndez considera que buena parte del electorado joven es el votante tipo de VOX. Cree que lo consideran "un partido políticamente incorrecto", que puede responder a esa necesidad que no encuentran como "la generación mejor preparada y formada en ciencia y tecnología, que están apoyando el cambio tecnológico en Alemania, porque en España no encuentran sus oportunidades".

Apuntando directamente al gobierno de la Junta de Castilla y León, el histórico sindicalista cree que pueden ocurrir dos escenarios con VOX. "Uno que se sumerja en las labores de gobierno y al pasar por la piedra se convierta en un partido más; y la otra que, intentando mantener su planteamiento a capa y espada, se convierta en un obstáculo para la gobernabilidad". De ocurrir el primer caso, Méndez augura que ese electorado joven podría quedar "desencantado" porque la formación política de Abascal se normalice.

Pese a eso, el ex secretario general de UGT espera del Partido Popular en Castilla y León que "impida" que se alteren dos cuestiones como la violencia de género y el diálogo social. Méndez recuerda que "no están disponibles, no las puedes cambiar alegremente porque están en los Estatutos de la Comunidad". El exlíder de UGT recuerda que VOX ha mostrado públicamente su animadversión con los sindicatos y las leyes de violencia de género y espera que los populares protejan ambos ámbitos.

Sigue los temas que te interesan