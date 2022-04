El PSOE acusa al presidente de la Diputación de irse "de vacaciones a Cuba pagadas con dinero público"

Con la solicitud de reunión para ampliar los plazos de presentación para el Plan de Obras a vueltas. Si ayer el presidente de la Diputación aseguraba que "no es cierto que la haya solicitado dos veces, pero no me extraña", en referencia a Eduardo Folgado y "su costumbre de anunciar las cosas en prensa y no en la Diputación". Requejo reiteraba además que, mientras que sí ha recibido esta última solicitud no "había recibido ninguna antes". El presidente de la Diputación insinuaba que el PSOE podría haberse olvidado de presentarlo formalmente en la institución provincial, tras su anuncio en prensa.

Unas acusaciones que, de nuevo, Eduardo Folgado no ha tardado en responder. El portavoz socialista en la Diputación ha enviado a los medios de comunicación los documentos que acreditarían esa primera petición el 30 de marzo. Y junto con dicha documentación, Folgado ha replicado que la respuesta del presidente de la Diputación "no ha sido una sorpresa porque es evidente que no entera de la mayoría de las cuestiones importantes de la Diputación". El socialista acusa a Requejo de haber estado "de vacaciones por Cuba, pagadas con dinero público, con sus habituales sesiones fotográficas propagandísticas, en lugar de atender los problemas de la provincia de Zamora". En referencia al viaje que el presidente de la Diputación ha realizado recientemente a La Habana, y donde Requejo se reunió, entre otros con el embajador español en Cuba para cerrar contactos con empresarios cubanos de cara a la Feria Internacional Fromago. Durante dicho viaje, también se trató la intención de la institución provincial de retomar el proyecto para la creación de un Museo de la Memoria de la Emigración de Castilla y León en Zamora.

"Requejo no se entera de lo que pasa ni en la Diputación ni en la provincia de Zamora y cuando alguien le recuerda las falta de cumplimiento de sus responsabilidades prefiere mentir, como es este el caso, negando la petición de una reunión de la que, afortunadamente, queda constancia documental a través del Registro telemático de la Diputación Provincial", añade Folgado.

Tras la crítica, el socialista reiteró sus peticiones para la ampliación del plazo de presentación de propuestas para que los pueblos más pequeños puedan participar en igualdad de condiciones. Al igual que urge la revisión de los criterios de valoración y reparto con el fin de conseguir mayor equidad entre los grandes y pequeños municipios de la provincia sujetos al Plan.

El PSOE insiste en que la propuesta del equipo de Gobierno estableciendo como fecha límite para la presentación de los proyectos el día 29 de abril, con la celebración de la Semana Santa y otras festividades de por medio, "está dificultando las tareas de elaboración, redacción y aprobación de propuestas tanto a los miembros corporativos de los ayuntamientos, como a los funcionarios, también a los despachos profesionales y consultoras que pudieran participar en los mismos, ante la previsible acumulación masiva de trabajo que implica una propuesta tan acelerada en el tiempo".

Sigue los temas que te interesan