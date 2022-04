Requejo niega que el PSOE pidiera una reunión para tratar los plazos del Plan de Obras 2022 de la Diputación

Esta misma mañana, el PSOE de Zamora y su portavoz en la Diputación, Eduardo Folgado, emitían un comunicado asegurando que era la "segunda vez" que enviaban un escrito al presidente de la institución provincial Francisco Requejo, para solicitar una reunión y tratar la revisión de criterios del Plan de Obras 2022 de la Diputación Provincial. Una petición reiterada que el propio Francisco Requejo ha desmentido que se haya producido.

El presidente de la Diputación ha asegurado que "no es cierto que la haya solicitado dos veces, pero no me extraña", en referencia a Eduardo Folgado y "su costumbre de anunciar las cosas en prensa y no en la Diputación". Requejo ha reiterado que, mientras que sí ha recibido esta última solicitud no "había recibido ninguna antes". El presidente de la Diputación insinuaba que el PSOE podría haberse olvidado de presentarlo formalmente en la institución provincial, tras su anuncio en prensa.

El PSOE pide la ampliación del plazo de presentación de propuestas "para que los pueblos más pequeños puedan participar en igualdad de condiciones". Además, plantea la revisión de los criterios de valoración y reparto, "con el fin de conseguir mayor equidad" entre los grandes y pequeños municipios de la provincia sujetos al Plan. Pero Requejo defiende que "en el equipo de gobierno tenemos claro el plan que hemos hecho", y defendió que la máxima de la Diputación es "ponerlo en marcha rápido para que no se pierda en el tiempo". El presidente de la Diputación ha defendido que los plazos "no son escasos, sino todo lo contrario, los pueblos solo tienen que presentar una memoria". Y acusaba a Folgado de "crear una alarma injustificada" sobre la falta de tiempo para su presentación.

