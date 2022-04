“El Premio CyL de las Letras contradice excepcionalmente el veredicto evangélico de que nadie es profeta en su tierra”

Juanma de Saá.- El escritor Juan Manuel de Prada, nacido en Baracaldo pero zamorano de adopción, reconoció hoy, en declaraciones a la agencia Ical, que es “una alegría inmensa” recibir el Premio Castilla y León de las Letras, no solo por la “importancia” intrínseca del propio reconocimiento, sino también porque “contradice, aunque sea excepcionalmente, el veredicto evangélico de que nadie es profeta es su tierra”.

“Para mí es especialmente importante. Yo nací -o me nacieron- en Baracaldo (Vizcaya), pero toda mi infancia y toda mi juventud la viví en Zamora, sobre todo, y los años de Universidad, en Salamanca. Mi vínculo es con Zamora, donde está mi familia, y ahí terminaré estando yo, cuando pasen estos años. Es una alegría enorme”, insistió.

Juan Manuel de Prada (Baracaldo, Vizcaya, 1970) aseguró a Ical que se considera un escritor “tradicional”, a pesar de que el jurado tuvo en cuenta su “faceta metaliteraria, muy posmoderna, tanto en la relectura de las vanguardias como en el reciclaje de diversos materiales literarios”.

“Me considero un escritor tradicional aunque es verdad que he prestado mucha atención a escritores olvidados. He trabajado mucho en ese aspecto y sigo haciéndolo. Acabo de doctorarme en Filología con una tesis sobre una escritora catalana olvidada, Ana María Martínez Sagi, y estoy trabajando en la edición. Es una obra de 1.800 páginas, la obra de mi vida”, aseguró.

“Le dediqué un libro hace más de veinte años, con el testimonio que me dio sobre su vida. Una mujer con una vida espectacular. Me entregó su obra inédita y me pidió que la publicara a los veinte años. Al preparar su obra, me encontré con que había muchos misterios en su vida y me sumergí en una investigación monstruosa que me ha ocupado 1.800 páginas. Me doctoré con ella y estoy preparando la edición. Por eso, no soy un escritor posmoderno pero creo que aluden a esto”, añadió.

Gran colmena

Por último, Juan Manuel de Prada, reconoció a Ical que resulta “muy impresionante” formar parte de una lista de ganadores del Premio Castilla y León de las Letras en la que figuran autores como Miguel Delibes, Claudio Rodríguez, Carmen Martín Gaite y Gonzalo Torrente-Ballester, entre otros muchos exponentes literarios. “Estos han ganado la gloria y otros nos quedaremos en el camino, pero la literatura es una hermandad y una carrera de relevos. Estar en esa cadena de relevos es un honor”, rubricó.

“Tengo una visión de la literatura como una gran colmena. Normalmente, solo prestamos atención a las abejas reina pero hay que prestar también atención a las obreras y a los zánganos porque dan el retrato de lo que es la literatura. No sabemos quiénes vamos a pervivir y la mayoría quedaremos en el olvido”, concluyó.

