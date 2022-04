El zamorano Juan Manuel de Prada, Premio Castilla y León de las Letras de 2021

Noticias relacionadas Cinco personajes famosos que no sabías que tienen raíces zamoranas

El escritor, criado en Zamora, Juan Manuel de Prada Blanco ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Letras, en su edición correspondiente a 2021. El jurado ha acordado, por unanimidad, concederle este galardón por “su amplia obra, su dominio del lenguaje y su proyección nacional e internacional, reflejo de una creación literaria universal”. El jurado también ha resaltado “la faceta metaliteraria, muy posmoderna, tanto en la relectura de las vanguardias, como en el reciclaje de diversos materiales literarios”.

El jurado del Premio Castilla y León de las Letras 2021 ha estado compuesto por la catedrática de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad Pontificia de Salamanca, Asunción Escribano; la profesora de Literatura Española de la Universidad de Valladolid, Carmen Morán; el escritor Antonio Piedra; el profesor de Literatura Española de la Universidad de Burgos, Pedro Ojeda; el escritor y crítico literario, Alfonso García y como secretario del jurado, Carlos Travesí.

Escritor, columnista, siempre polémico y zamorano. Juan Manuel de Prada, un habitual en las tertulias políticas de la televisión y autor del sorprendente libro Coños en 1994 es nacido en Baracaldo (Vizcaya), pero pasó toda su infancia y adolescencia en Zamora. Su padre es natural de Arquillinos, aunque la familia residió desde la tierna infancia de Juan Manuel de Prada en Zamora capital.

De hecho, fue siendo estudiante del Colegio Amor de Dios, que Juan Manuel de Prada escribió su primer relato El diablo de los destellos de nácar; con solo 16 años. Un texto que versa sobre una excursión con su propio abuelo (comerciante, natural de Tábara). Hace años, el escritor recordaba de su abuelo que fue su primer contacto con la literatura. Fueron las visitas a la biblioteca pública del pueblo junto a él, las que despertaron la vocación del escritor.

Su primera obra relevante fue Coños, escrita en 1994, pero sería su segundo trabajo La tempestad, en 1997,con la que consiguió el Premio Planeta. Una novela policiaca, que llegó a ser adaptada al cine, pero cuya versión no gustó nada al zamorano, y que fue traducida a más de veinte idiomas. Con este gran éxito, la revista The New Yorker lo seleccionaba como uno de los seis escritores menores de 35 años más importantes de Europa. Juan Manuel de Prada continuaría su vida literaria cosechando varios galardones más con sus siguientes trabajos, entre los que destaca La vida invisible, con la que consigue con el Premio Primavera de Novela y el Premio Nacional de Narrativa en 2004.

Y en consonancia con su labor literaria, el zamorano es habitual de las tertulias televisivas. El columnista ha trabajo para El Mundo, ABC; y en televisión en varios programas de La Sexta; Espejo Público, de Antena 3; Madrid opina, de Telemadrid o en El gato al agua, de Intereconomía TV. Siempre se reconoce muy unido a Zamora, la cual visita habitualmente y tiene una vivienda.

Galardonados con el premio desde 1984 hasta hoy

Los galardonados hasta el momento con el Premio Castilla y León de las Letras han sido: Miguel Delibes, en 1984; Antonio Gamoneda, en 1985; Claudio Rodríguez, en 1986; Julián Marías, en 1987; José Jiménez Lozano, 1988; Francisco Pino, en 1989; Rosa Chacel, en 1990; Carmen Martín Gaite, en 1991; José María Valverde, en 1992; Emilio Alarcos, en 1993; Victoriano Crémer, en 1994; Gonzalo Torrente Ballester, en 1995; Francisco Rodríguez Adrados, 1996; Gonzalo Santonja, en 1997; Antonio Colinas, en 1998; Antonio Pereira, en 1999; Luis Mateo Díez, en 2000.

Posteriormente, Eugenio de Nora, en 2001; Elena Santiago, en 2002; Josefina Aldecoa, en 2003; Luciano González Egido, en 2004; José Ángel González Sáinz, en 2005; Raúl Guerra Garrido, en 2006; Gustavo Martín Garzo, en 2007; José María Merino, 2008; José Luis Alonso de Santos, en 2009; Andrés Trapiello, en 2010; José María Fernández Nieto, en 2011; Juan Pedro Aparicio, en 2012; Jesús Hilario Tundidor, en 2013; Fermín Herrero, en 2014, Arcadio Pardo y Luis López Álvarez, en 2015, Óscar Esquivias en 2016, Juan Carlos Mestre, en 2017, José Luis Puerto, en 2018 y Gonzalo Calcedo Juanes, en 2020, el último galardonado.

